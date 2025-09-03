Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Couto Florido, ou como facer máis verde e viva unha aldea

Veciños e artistas alíanse para dinamizar un núcleo pontecesán social e ambientalmente cun proxecto que a Xunta quere replicar

Ángeles Vázquez, centro, este mércores na aldea do Couto; ao fondo, un dos murais do proxecto.

Suso Souto

Ponteceso

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, aposta por recuperar e dinamizar o rural con experiencias como a do proxecto de colaboración público-privada Couto Florido, que impulsou intervencións centradas na paisaxe, na flora autóctona e na dinamización social na aldea de Couto, en Ponteceso. «Trátase dun proxecto ambiental e participativo que pode servir de exemplo e replicarse noutros pobos», dixo.

Vázquez, que comprobou os resultados das actuacións ambientais realizadas desde marzo a través desta iniciativa de recuperación e dinamización do rural, destacou que as actuacións desenvolvidas coa participación veciñal «serven para amosar ao resto de Galicia que revivir as zonas do rural é posible contando coas experiencias das persoas».

O proxecto conta coa participación do Instituto de Estudos do Territorio (que achega 18.000 €) e das fundacións Juana de Vega e Eduardo Pondal e aposta por un modelo baseado en solucións naturais e culturais, reforzando a biodiversidade, a infraestrutura verde e a identidade local.

Máis de 50 persoas participaron en marzo na primeira acción, de diagnose, achegando 89 propostas de mellora paisaxística. A través dunha experiencia colectiva, promotores e cidadáns identificaron valores, retos e oportunidades, así como os espazos a intervir no proxecto.

Nos seguintes meses, técnicos paisaxistas transformaron as propostas. Deste xeito, en maio houbo unha xornada de plantación de especies autóctonas e ornamentais guiada por expertas en cultivo ecolóxico e prácticas de xestión sostible, que tamén contou coa participación de artistas e empresas locais. Así, plantáronse 15 especies florais autóctonas e distribuíronse 35 xardineiras de barro de Buño e madeira en rúas e fachadas.

A iniciativa rematou cunha ruta para coñecer o resultado das intervencións realizadas e coa entrega de galardóns en recoñecemento ás persoas que colaboraron activamente no proxecto. Así, entregáronse 10 xardineiras a xogo coas macetas que se utilizaron na intervención.

