Detenido un joven de 26 años en Carballo por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años en Carballo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La actuación tuvo lugar durante un control de seguridad ciudadana, en el que, durante el registro del vehículo, los agentes encontraron 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís, distribuida en varios envoltorios.

Además de la droga, incautaron dos teléfonos móviles y 328,89 euros en efectivo. Según informa la Guardia Civil en un comunicado, todo el material ha sido puesto a disposición judicial.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carballo, quedando en libertad con fianza.