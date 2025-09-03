Heridos una madre y su hijo en el incendio de una vivienda en Ribeira

Dos personas, madre e hijo, han tenido que ser trasladadas al Hospital do Barbanza tras un incendio en una vivienda particular en el municipio coruñés de Ribeira. Según ha informado el 112, recibió el aviso alrededor de las 19.50 horas, cuando un particular informó del fuego en una vivienda unifamiliar de Sobrido, Oleiros. Se movilizó entonces a los bomberos de Ribeira y de Boiro, del GAEM de Ribeira y a agentes de la Policía Local.

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el incendio ya estaba sofocado, por lo que su actuación se limitó a hacer comprobaciones y a la ventilación de la vivienda. Informaron de que el incendio afectó principalmente a varios muebles de la cocina. Madre e hijo fueron trasladados por el 061 al centro hospitalario por baja saturación de oxígeno.

Este el segundo incendio con heridos en una vivienda particular que sufre Ribeira en solo unas semanas. El 17 de agosto, tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Barbanza como consecuencia de un incendio sufrido en una casa del lugar de Os Areeiros, perteneciente a la parroquia de Castiñeiras, en Ribeira.

El 112 Galicia fue alertado por un particular que veía salir humo de la vivienda y creía que podía haber gente en su interior. Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de los parques provinciales de Boiro y Ribeira, efectivos del GAEM de Ribeira y de la Policía Nacional y Policía Local. Los bomberos confirmaron que el fuego afectó a toda la planta baja de la vivienda, y dos turismos también resultaron dañados, uno de ellos por el humo.