Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lousame investirá case 100.000 € en obras de mellora en Millón, Ces, Outeiro e Gandarela

O Pleno aprobou en sesión extraordinaria os proxectos incluídos no POS+Adicional 2/2025 da Deputación da Coruña

Imaxe do pleno extraordinario que tivo lugar este mediodía para aprobación dos proxectos.

Imaxe do pleno extraordinario que tivo lugar este mediodía para aprobación dos proxectos. / Cedida

El Correo Gallego

Lousame

O pleno municipal de Lousame aprobou este mediodía en sesión extraordinaria os tres proxectos incluídos no POS+Adicional 2/2025 da Deputación da Coruña, que suman un total de 99.980,84 euros. Unha cantidade que o Concello destinará integramente á realización de tres proxectos de mellora no interior de Millón e nos viarios do campo do Agro de Vilas (Ces), de Outeiro a Marracín de Arriba e do camiño de Ces a Gandarela.

A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, xustificou a convocatoria desta sesión extraordinaria no feito de que o prazo de presentación dos proxectos remata o 12 de setembro. En canto ás actuacións previstas, a rexedora explicou que “no caso da estrada entre Outeiro e Marracín de Arriba imos actuar nun tramo que afondou e onde haberá que facer un muro e consolidar a zona”. Neste sentido, indicou que se trata dunha actuación urxente xa que, aínda que a zona está ben sinalizada, búscase que o deterioro non vaia a máis e evitar tamén riscos, xa que o valado que sinaliza a zona mesmo foi roubado nalgunha ocasión.

Así mesmo, o Goberno local aproveitará tamén para mellorar o interior da aldea de Millón, rematando así unha actuación anterior, e para mellorar o viario do campo do Agro de Vilas, en Ces, “para que un tramo onde se acaba de retirar un muro quede nas mesmas condicións co resto da zona”, sinalou a alcaldesa.

Finalmente, mellorarase o firme do camiño Ces-Gandarela, que dá acceso á depuradora xa que “hai vehículos que pasan por aí e porque facilitará tamén a realización dos traballos de mantemento na depuradora”.

A proposta da Alcaldía foi aprobada cos seis votos a favor do PP e as tres abstencións do PSOE (xa que tanto o voceiro socialista como o nacionalista non puideron asistir á sesión plenaria).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents