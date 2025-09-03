O festival Psicotroita celebra os seus 10 anos en Oroso con The Homens
Tamén actuarán o 27 e 28 en Sigüeiro Rata Negra, De Ninghures ou The High Learys, entre outros
Haberá postos de comida e espazos para os comensais que se acheguen ao Paseo do Carboeiro
O festival Psicotroita celebra a súa décima edición con dous días de música de balde e gastronomía en Sigüeiro. E serán intérpretes e grupos como Lisasinson, The Homens, Rata Negra, Playa Nudista, The High Learys, Naitinain e Pidechas o corpo os que actuarán o sábado, e De Ninghures e Orquesta Neverloura o domingo completarán o cartel do festival que se celebra os vindeiros 27 e 28 de setembro no Paseo do Carboeiro de Sigüeiro.
O evento comezará o sábado 27 e será esta a xornada na que poderase ver de novo aos número un do power pop galego, The Homens. Un concerto reunión que fai do de Oroso un escenario único que compartirán con grupos emerxentes do noso pop rock como Naitinain. O punki-pop luminoso das valencianas Lisasinson, a mordacidade dos madrileños Rata Negra, a psicodelia garaxeira dos australianos The High Learys, as vibracións surfeiras e sesenteras das arxentinas Playa Nudista e a sesión de picadiscos de Pídechas o corpo.
Para o domingo 28 a cita de Oroso propón unha sesión vermú expandida e desenfadada na que poderase bailar coa feira dun dos grupos do momento, De Ninghures e co divertido espectáculo dos vigueses Orquesta Neverloura. Dous días de música e gastronomía para festexar estes dez anos dun festival que destaca polo seu estilo pero tamén polo seu carácter familiar e pola comodidade da súa ubicación nun espazo verde.
E como sempre, contará con postos de comida populares, con menús vegano ou sen glute, e zonas para sentar a xantar á sombra sen ter que perder de vista o escenario. Patrocinan Concello, Diputación, Deleite, Vibra Mahou e Bodegas Lodeiro.
