Padrón entrega los premios de la quedada fotográfica con Fotowalk Galicia

El Concello de Padrón ha desvelado hoy a los ganadores de la primera quedada fotográfica en colaboración con la comunidad de creadores Fotowalk Galicia, organizada el pasado 14 de junio y que contó con la participación de 60 personas.

El certamen premió las mejores composiciones fotográficas relacionadas con cuatro temáticas diferentes que representan la esencia del municipio: Padrón Natural, Padrón Gastronómico, Padrón Xacobeo y Padrón Literario.

El participante ganador del bloque Padrón Natural fue Alain Miñones Mallo, el de Padrón Gastronómico fue Ana Vázquez, el de Padrón Xacobeo fue Beatriz Maroño Álvarez, y el de Padrón Literario, José Luis Domínguez.

La fotografía ganadora de Padrón Gastronómico. / Ana Vázquez

Los fotógrafos fueron galardonados con libros de Camilo José Cela donados por la Fundación Pública Gallega Camilo José Cela, un bono para dos personas para una ruta de paddel surf (cortesía de Ilinx Soup) y lotes de productos gastronómicos locales.

La fotografía ganadora del bloque Padrón Xacobeo. / Beatriz Maroño

El programa incluyó visitas guiadas a la villa medieval padronesa, su jardín botánico y al convento de Herbón y río Ulla. El grupo que disfrutó la iniciativa también pudo visitar por libre la Casa de Rosalía.

La fotografía ganadora del bloque Padrón Literario. / José Luis Domínguez Corral

Desde el Ayuntamiento de Padrón "agradecen la gran acogida que obtuvo la propuesta" y, además, aseguran que esperan repetir pronto esta experiencia que fusiona fotografía y turismo.