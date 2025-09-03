Seaga comprueba la limpieza de 10.000 fincas en A Estrada

Técnicos del Servizo Agrario Galego (Seaga) acometen estos días un nuevo recorrido por el término municipal estradense para realizar una inspección en 30.000 parcelas situadas en la franja de protección de los núcleos rurales, con la mira puesta en «comprobar o grado de execución das limpezas que este ente autonómico urxiu acometer para teren debidamente xestionada a biomasa destas propiedades».

Hay que recordar que la revisión inicial de estas 30.000 fincas, realizada a comienzos de año, derivó en la emisión de 10.000 requerimentos de intervención, estableciendo el 31 de mayo como data fecha límite para ejecutar las limpiezas. Y aunque en los tres meses transcurridos desde entonces no se efectuó la inspección, con la llegada del mes de septiembre, «Seaga xa comunicou ao Concello da Estrada que será nestes días cando se volva sobre o terreo», confirmaban fuentes locales.

En base a la información que el servicio le trasladó al alcalde, Gonzalo Louzao, «os titulares das fincas nas que non se realizaron as intervencións requiridas no primeiro aviso recibirán agora unha segunda notificación». En esta ocasión, Seaga dará a los particulares un plazo de 15 días para realizar los trabajos, y si los dueños de terrenos vuelven a ignorar el requerimiento, llegarán las multas. El regidor ruega que los nuevos apercibimientos se emitan de forma gradual de cara a atender a todos los afectados.