Segue o pulo ao galego con Apego en Ames e actividades que van da maxia á música
O programa chegará ata decembro e abrangue tamén o festival Cinema Miúdo
Entre as galas, está a de Cé Orquestra Pantasma, e inclúe animación á lectura
A transmisión e difusión da lingua de Castelao entre os máis cativos é o alicerce do programa Apego, que volve ata o mes de decembro a Ames con 16 actividades que abranguen dende a música de diferentes estilos ata os xogos, teatro, contos, baile, xogo libre, obradoiros, maxia, cine, arrolos, creatividade, imaxinación e natureza, entre outras moitas.
Así, e baixo a organización dos departamentos municipais de Normalización Lingüística, Cultura e Bibliotecas, está previsto para o mes de setembro cinco propostas; en outubro realizaranse outras cinco actividades; en novembro haberá catro iniciativas; e pecharase a programación en decembro con outras dúas actividades. A oferta inclúe os festivais de maxia e de Cinema Miúdo, que dependen do departamento de Cultura, ademáis de dezaoito sesións de contacontos nas bibliotecas municipais durante os meses de outubro, novembro e decembro.
Nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro as familias poderán gozar dun feixe de actividades lúdicas e participativas que lles achegarán recursos para unha crianza positiva, natural e creativa. Neste programa inclúense propostas do departamento de Normalización Lingüística e dos departamentos de Cultura e Bibliotecas. Así, o listado de propostas comeza o venres, 12 de setembro, no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, co espectáculo Para cantar e bailar, a cargo de Luís Prego e Samuel Soto.
Trátase dun programa de actividades que está pensado para a ampla variedade de familias que se achegan ao proxecto Apego na procura de actividades, recursos e outras propostas creativas e divertidas que faciliten a socialización en galego das crianzas.
Artistas e creadores de contido como o coñecido Cé Orquestra Pantasma, Miudiño, Luís Prego, Samuel Soto, Cris Collazo, Caxoto, Marc Taeger, Marta Ortiz, A Banda dos Insectos, Alma Blanco, Ángeles Goás, As da Pontragha, Arkhé espazo educativo, Soledad Felloza, Anxo Moure e a Banda da Montaña encherán os vindeiros meses de risas, apego, emocións, contos, diversión, teatro, música, poesía, cantos, baile, cinema, arrolos, maxia, aventuras, xogos, obradoiros en familia e moitas moitas aprendizaxes e, madia leva, experiencias novas.
E entre esa grande variedade de propostas coas que conta esta programación, terán presenza os xa habituais festivais de maxia e de cinema que organiza o departamento de Cultura do Concello de Ames e que en breve presentarán o seu programa específico. Ademais, neste ano Castelao, contarase con dúas actividades para achegar a súa figura ao público familiar.
En setembro, o día 19, representarase na casa da cultura do Milladoiro a obra de teatro 'Castelao' de Culturactiva protagonizada por Cristina Collazo, e o 28 de novembro Soledad Felloza traerá ao Pazo da Peregrina de Bertamiráns o seu Alfabeto Castelao, unha sesión chea de historias, emocións e contos que nos introducirán no universo dunha das figuras intelectuais máis importantes da terra dos mil ríos.
Do mesmo xeito, no outono volven tamén as actividades de animación á lectura.
Na presentación de dita programación participaron o alcalde e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García, o persoal do Servizo de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras e Lucía Ferro, e maila animadora á lectura do departamento de Bibliotecas municipais, Divina Fernández. Nesta batería de iniciativas colaboran varios departamentos municipais na procura dun obxectivo: estimular o coñecemento e o apego pola lingua.
