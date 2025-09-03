Vinte veciñas de Vilaño, na Laracha, poñen en valor o papel das mulleres no rural
Un proxecto afonda nas súas tarefas de coidado de maiores e crianzas, da casa, da horta, etc.
As mulleres sempre foron a columna vertebral do rural, pero moitas veces a súa voz quedou en silencio. Partindo desta idea, a Asociación Cultural Adro de Vilaño presentou en Vilaño (A Laracha) o proxecto Mulleres en rede, co que busca poñer en valor o papel das mulleres no rural e na sociedade en xeral.
O proxecto está promovido polo Castelo Conta e financiado pola Xunta. Segundo Diego Rama, presidente da entidade, «este é só o primeiro paso dun soño grande ao que decidimos chamar Terra de Mulleres. Ese soño é construír unha comunidade interxeracional de mulleres orgullosas, visibles e unidas que gocen e se inspiren mantendo vivo o noso rural».
O acto de presentación, celebrado no centro sociocultural de Vilaño, contou coa presenza do actor e humorista Xosé A. Touriñán e a cineasta e directora do proxecto, Hadriana Casla.
Na iniciativa participan ao redor de vinte mulleres de Vilaño, a meirande parte delas maiores de 65 anos, que aportan a súa experiencia e memoria viva. Xunto a elas tamén se suman mulleres chegadas doutros países que hoxe forman parte da vila, para que poidan compartir a súa voz e sentirse protagonistas activas da vida social no concello.
O foco estará posto na recollida de saberes relacionados cos coidados que tradicionalmente asumiron as mulleres do rural: crianza, coidado de maiores ou coidado da casa e da horta, así como o seu propio autocoidado, un aspecto moitas veces invisibilizado.
No proxecto participarán un grupo de mulleres da Illa de Arousa e outro da localidade de Castelo (Culleredo).
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove
- Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
- Ryanair abandona Lavacolla: cierra su base en Santiago
- Melide va a preparar la tortilla y el huevo frito más grandes del mundo
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial