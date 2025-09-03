Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinte veciñas de Vilaño, na Laracha, poñen en valor o papel das mulleres no rural

Un proxecto afonda nas súas tarefas de coidado de maiores e crianzas, da casa, da horta, etc.

Touriñán, detrás, no centro, cos promotores e protagonistas do proxecto. / Cedida

Suso Souto

A Laracha

As mulleres sempre foron a columna vertebral do rural, pero moitas veces a súa voz quedou en silencio. Partindo desta idea, a Asociación Cultural Adro de Vilaño presentou en Vilaño (A Laracha) o proxecto Mulleres en rede, co que busca poñer en valor o papel das mulleres no rural e na sociedade en xeral.

O proxecto está promovido polo Castelo Conta e financiado pola Xunta. Segundo Diego Rama, presidente da entidade, «este é só o primeiro paso dun soño grande ao que decidimos chamar Terra de Mulleres. Ese soño é construír unha comunidade interxeracional de mulleres orgullosas, visibles e unidas que gocen e se inspiren mantendo vivo o noso rural».

O acto de presentación, celebrado no centro sociocultural de Vilaño, contou coa presenza do actor e humorista Xosé A. Touriñán e a cineasta e directora do proxecto, Hadriana Casla.

Na iniciativa participan ao redor de vinte mulleres de Vilaño, a meirande parte delas maiores de 65 anos, que aportan a súa experiencia e memoria viva. Xunto a elas tamén se suman mulleres chegadas doutros países que hoxe forman parte da vila, para que poidan compartir a súa voz e sentirse protagonistas activas da vida social no concello.

O foco estará posto na recollida de saberes relacionados cos coidados que tradicionalmente asumiron as mulleres do rural: crianza, coidado de maiores ou coidado da casa e da horta, así como o seu propio autocoidado, un aspecto moitas veces invisibilizado.

No proxecto participarán un grupo de mulleres da Illa de Arousa e outro da localidade de Castelo (Culleredo).

