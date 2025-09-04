Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Agosto Gastronómico de Valga encumbró las mejores cañas y reunió 275 kilogramos de víveres

Los alimentos se repartirán entre las familias locales más desfavorecidas

En la ruta de las tapas arrasó en Bar O Pontellón, seguido del Café-Pub Pirata

Alimentos reunidos en el Agosto Gastronómico de Valga / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Valga

El Agosto Gastronómico no solo trajo premios y catas a Valga, si no que a través de estas actividades, se lograron reunir 275 kilogramos de alimentos para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio, superando en 50 kg la cifra anterior. Fueron la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, y el técnico municipal Francisco Jamardo los que realizaron el recuento de víveres aportados en los distintos talleres.

En cuanto a los premiados, en la Ruta-Concurso Tapa a Anguía ganó el Café-Bar O Pontellón, tanto en la votación popular como en la del jurado con su Bombón Pontellón. El mandil de plata fue para el Sushi Pirata, elaborado por el Café-Pub Pirata, y el de bronce para el Bar Pardal.

Ya en el apartado de las bebidas espirituosas, la mejor caña blanca, gratificada con 500 €, fue la de Antonio Rodríguez, de Casal de Eirigo (Setecoros), y segundo José Ángel Barros, de Campo (Xanza) En la modalidad de hierbas venció (300 euros) Josefina Santiago, de Senín (Xanza), seguida de José Manuel Rodríguez Cerneira, de Coto (Campaña). En cuanto a los productores galardonados fueron José Manuel Rodríguez y Jorge Rodríguez, ambos de Coto.

