La Diputación busca en Escocia vínculos xacobeos para darle alas al Camino

El presidente, Valentín González Formoso, encabezó estos días una delegación de la Diputación de A Coruña en Escocia para impulsar la proyección internacional de las rutas xacobeas que discurren íntegramente por la provincia coruñesa: el Camino Inglés y el de Fisterra-Muxía, de cara a establecer vías de colaboración con instituciones públicas y entidades educativas y de turismo escocesas.

Para ello, se recurrió a la universidad más antigua del país británico, la de St Andrews, con la que se buscan formas de cooperación académica, tanto con el apoyo de la Global Office como del departamento de Social Anthropology del centro formativo, con el objetivo de promover desde A Coruña investigaciones locales sobre los vínculos históricos y culturales entre las once rutas de peregrinación católica reconocidas en Escocia y la Ruta Xacobea.

Así, y junto al el diputado responsable de la promoción del Camino Inglés, Antonio Leira, y el portavoz del Gobierno provincial y presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Bernardo Fernández, tomaron contacto con la profesora de origen gallego Ana Barazal Barreira, y los doctores e hispanistas Ted Bergman y Jordi Larios, todos del equipo académico de la School of Modern Languages.

Una década

Durante la reunión, la delegación coruñesa explicó por lo menudo el intenso trabajo desarrollado en los últimos diez años en Inglaterra e Irlanda para impulsar estas rutas xacobeas. Destacaron que gracias a este trabajo y a la colaboración institucional hoy ya hay más de 400 km señalizados en las rutas inglesas del Camino de Santiago y que comienzan a verse los frutos también en Irlanda, donde ya se ven los primeros mojones a través del llamado Camino Celta.

Formoso, al hilo, subrayó que «para os concellos polo que pasan estas rutas xacobeas o impacto económico é fundamental, xa que reciben miles de visitantes que axudan a desenvolver a economía e os negocios locais de pequenos concellos rurais». Este dato lo apuntalaba Bernardo Fernández, explicando que hay municipios «como Pontedeume que teñen máis licenzas de rehabilitación no último ano que nos vinte anteriores grazas ao impulso do Camiño. Isto contribúe ao desenvolvemento do rural de forma sustentable», reseñaba

La agenda también incluyó una reunión con Nick Cooke, secretario de la Scottish Pilgrim Routes Forum (SPRF), entidad que promueve la recuperación y difusión de rutas históricas de peregrinación en Escocia. En el encuentro se analizaron dichas 11 rutas espirituales y culturales reconocidas actualmente por el SPRF, que conectan diversos puntos del país con antiguos centros de culto, abadías y catedrales.

La delegación coruñesa y la escocesa compartieron experiencias de revitalización del patrimonio en comunidades rurales de ambos países, con el objetivo de identificar posibles paralelismos y conexiones con el Camino Inglés y el de Fisterra-Muxía.