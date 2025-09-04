Impulsan el liderazgo gallego en escolarización infantil desde la nueva guardería de Ordes

Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, participó en la apertura del curso escolar en la nueva Escola Infantil Municipal de Ordes, un centro que la Xunta de Galicia financia con más de 930.000 euros, lo que supone el 70% del total del coste de la actuación. En el acto, avanzó que el objetivo del Gobierno gallego es consolidar a Galicia como líder absoluto de escolarización en la etapa 0-3 por cuarto año consecutivo. Además, la delegada provincial Belén do Campo, entregaba los diplomas del taller de empleo local.

De esta forma, Fabiola García recorrió las instalaciones de la nueva escuela infantil Herminio Rial, que cuenta ya con 61 plazas gratuitas para chavales de 0 a 3 años. Durante la visita también pudo saludar a las familias y a los alumnos que comienzan estos días su período de adaptación. La conselleira estuvo acompañada del alcalde de Ordes, José Luis Martínez; del atleta ordense en silla de ruedas, Herminio Rial, y del empresario Álvaro Concheiro, que financió la compra de mobiliario.

En el acto, destacó que en estos días retoman su actividad las escuelas infantiles y que este viernes, 5 de septiembre, arrancará el curso en los centros públicos dependientes de la Xunta de Galicia. Además, recordó que, por cuarta vez consecutiva, la atención educativa será totalmente gratuita en todas las escuelas infantiles de la comunidad, una medida pionera que permite que más de 32.000 familias gallegas puedan beneficiarse de ella vivan donde vivan y vayan al centro que vayan: público, de iniciativa social o privado.

García explicó que la Xunta destina más de 65 millones de euros de fondos propios a la gratuidad, lo que permite a los padres ahorrar más de 3.000 euros por hijo. Asimismo, destacó que cuatro años después de su implantación, Galicia sigue siendo la única comunidad autónoma que ofrece ocho horas diarias de atención educativa gratuita durante once meses al año. También indicó que el Gobierno gallego se marca como objetivo para este nuevo curso que nuestra comunidad vuelva a ser líder de escolarización 0-3 años.

En la actualidad, la tasa de matriculación en este primer ciclo de Educación Infantil se aproxima al 65%, 15 puntos por encima del promedio estatal. Por último, abordó medidas de apoyo como la Tarxeta Benvida o el Bono Concilia Familia. Se podrán solicitar a partir del próximo lunes día 8

Formación

Por su parte, Do Campo, acompañada por el alcalde Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, y la presidenta de la Mancomunidade de Ordes, Susana García, participó en la clausura del obradoiros de emprego de Ordes, compartido con Frades y Mesía (423.000 €), y en el de la Mancomunidade de Ordes que integran Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo, Frades, Mesía e Cerceda, con presencia de sus alcaldes. En total, formaron a 40 alumnos desempleados en mantenimiento y plantaciones en áreas de ocio, fincas municipales, paseos, plazas, piscinas, puntos limpios, campos de fútbol y se rehabilitó la estación de Parada.