O FIOT de Carballo acollerá a estrea de 11 espectáculos teatrais de selo galego
Celebrarase do 25 de setembro ao 31 de outubro con 45 propostas no cartel
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou este xoves na presentación do XXXIV Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que se celebrará do 25 de setembro ao 31 de outubro con 45 propostas en cartel, das que 11 son estreas de espectáculos galegos e 11 poderán verse por primeira vez en Galicia.
A Xunta cofinancia o festival con 50.000 € a través da convocatoria de subvencións para festivais de artes escénicas, que neste exercicio distribúe 280.000 euros entre 12 eventos.
O conselleiro felicitou a Asociación Cultural Telón Aparte e o Concello, organizadores do certame, pola calidade da programación, destacando «a aposta por impulsar a produción escénica con selo galego».
Para o titular de Cultura do Goberno galego, “esta cita anual supón un importante escaparate para lle achegar ao público destacadas estreas do teatro galego” tanto de compañías xa consolidadas, como da creación emerxente que xunta o Certame Micro-Escenas M².
López Campos referiuse tamén ao lema deste ano, Raíz viva, memoria colectiva, que cualificou de “moi acaído” tendo en conta que neste 2025 “festexamos o que somos lembrando a nosa tradición, a nosa memoria e a quen o fixo posible” con celebracións como a do Ano Castelao ou a das Letras Galegas, dedicadas ás cantareiras.
Os directores da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, e do Centro Dramático Galego, Fran Núñez, asistiron tamén a esta presentación, na que interviñeron así mesmo os representantes doutras entidades implicadas na organización do festival carballés, que este outono volverá encher de artes escénicas o Pazo de Cultura, a praza do Concello e outros espazos non convencionais.
Galeatro e Xarope Tulú porán en escena Berenguela na gaiola, a partir da obra de Manuel María, e Ainé Producións representará Territorio regueifa.
Na programación, que combina diferentes linguaxes artísticas, destaca igualmente a presenza en Carballo de coñecidos nomes da escena estatal, como María Galiana, Sergio Peris-Mencheta, Juan Diego Botto, Lucas Escobedo ou Andrea Jiménez, xunto a compañías e figuras clave do noso teatro como Contraproducións, Pistacatro, Paula Carballeira ou Evaristo Calvo.
A apertura do programa de sala os días 3 e 4 de outubro correspóndelle á estrea da coprodución Territorio regueifa. Ademais, verán a luz no marco da Rúa dos Contos os mónologos A xira do cuarto de século. Aventura 2012, de Pepo Suevos; Da vara e mais da besta, de Lois Pérez; Contadiña, de Marita Martínez; e Dous ollos de vidro, de Quico Cadaval e Celso Sanmartín, así como cinco pezas de microteatro.
O festival trae por vez primeira a Galicia 11 espectáculos: Adolescencia infinita, de Pont Flotant; Farra, de Cía. Lucas Escobedo e Compañía Nacional de Teatro Clásico; Yo solo quiero irme a Francia, de Contraproducións; Vulcano, do Centro Dramático Nacional, Cassandra Projectes Artístics e Andrea Jiménez; Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco; Masa madre, de Cía Caí; Welcome & Sorry, de GANSO & Cía; Atroz, de Darío Mares; e Palabras mayores, de Álex O’Dogherty. E dúas producións internacionais: Medida por medida (La culpa es tuya), do arxentino Gabriel Chamé; e Un sublime error, da compañía belga Needcompany.
Pola súa banda, Camiño Escena Norte, programa de intercambio entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra e A Rioxa e que conta tamén co apoio da Xunta, volveu elixir o FIOT como representante galego na súa iniciativa Vieiros para a proxección exterior dun proxecto cultural por comunidade. Da man deste circuíto, chegará a Carballo Pausa, unha proposta de teatro de rúa da compañía vasca niMÚ.
