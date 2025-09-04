A Baña pon en marcha o programa de Envellecemento Activo para mellorar a saúde dos maiores de 60 anos
Gozarán de actividades de estimulación cognitiva e ximnasia de mantemento
O prazo de inscrición estará aberto ata o 22 de setembro no departamento de Servizos Sociais
O Concello da Baña vén de abrir o prazo de inscrición para participar no programa de Envellecemento Activo, unha iniciativa dirixida a persoas maiores de 60 anos coa que se pretende promover a saúde física e mental da veciñanza a través de actividades adaptadas ás súas necesidades.
A programación inclúe sesións semanais de estimulación cognitiva, cunha duración de hora e media, así como clases de ximnasia de mantemento, que se desenvolverán dúas veces por semana cunha hora de duración. Ademais, existe a posibilidade de organizar grupos por parroquias sempre que se reúna un número mínimo de participantes, co obxectivo de facilitar o acceso da veciñanza a este programa.
As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición ata o 22 de setembro no departamento de Servizos Sociais do Concello da Baña. As actividades comezarán no mes de outubro. Para máis información, está dispoñible o teléfono 981 88 65 01.
