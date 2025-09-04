Puesta a punto para los caminos de Quintáns y el de Proupín-Lamas en Ames
Se pavimentarán 1.580 metros de ambos recorridos por 64.396 €
Las actuaciones se enmarcan en el Plan Camiña Rural de Agader
El gobierno socialista de Ames acaba de adjudicar las obras de mejora del camino en Quintáns y del viario que va de Proupín a Lamas, incluidas en el Plan Camiña Rural 2025-2026. El proyecto fue adjudicado por 64.396 euros (IVA incluido) a la empresa GR Construcciones, Obras y Servicios SL gracias a las ayudas de Agader y fondos propios municipales.
Las intervenciones de mejora en Quintáns se ejecutarán en un camino de 460 metros de longitud y un ancho medio de 3 metros, junto con una superficie de 25 metros cuadrados en el entronque. En dicha superficie se pavimentará el vial con 15 centímetros de zahorra artificial. Previamente, en un tramo de 170 metros, se dispondrá una capa de regularización de 5 cm de espesor medio. En los 290 metros restantes será preciso desbrozar.
En la confluencia del entronque del camino con el viario asfaltado se colocará una canaleta prefabricada de PVC con reja de fundición clase D- 400 para la recogida de aguas pluviales, junto con un pozo de registro para su desagüe a la red de drenaje existente. También se contempla la limpieza de cunetas en ambos márgenes y se emplazará una señal de stop.
En cuanto al camino de Proupín a Lamas, se trata de un tramo de 190 metros de longitud y 5,50 metros de ancho medio, más una superficie de 30 metros cuadrados en el entronque. Se pavimentará mediante 15 centímetros de piedra 32/63 mm, tratamiento semiprofundo, tratamiento superficial y tratamiento de sellado. Y en otro tramo de 930 metros de longitud y 3 metros de ancho medio se dispondrá una capa de 15 centímetros de zahorra.
