Os campamentos urbanos da Estrada, nos que partciparon 500 nenos e nenas, celebran a súa festa de clausura

150 cativos participaron neste animado encontro, así como a concelleira de Servizos Sociais, Amalia Goldar

A edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar, estivo cos nenos na festa.

A edil de Servizos Sociais, Amalia Goldar, estivo cos nenos na festa. / Cedida

A Estrada

O CEIP Figueiroa celebrou esta mañá a festa de clausura dos campamentos urbanos programados para este verán, na que arredor de 150 cativos se deron cita para gozar de diferentes actividades e na que estivo presente a concelleira de Servizos Sociais e Educación, Amalia Goldar. Preto de 500 rapaces pasaron por estes campamentos na tempada estival.

Os nenos desfrutaron de diferentes xogos e pasatempos.

Os nenos desfrutaron de diferentes xogos e pasatempos. / Cedida

De 10.00 a 12.00 desenvolvéronse diferentes obradoiros de xogos tradicionais e populares, con aplicación de perspectiva de xénero, guiados polo equipo de Sonoras.

Seguidamente, de 12.00 a 14.00 horas, programouse unha representación teatral a cargo da compañía Bandullo Azul, titulada Historias dun mundo grande, onde a cadeliña Becki contou historias de colaboración e solidariedade vividas nas súas viaxes polo mundo, convidando aos asistentes a cantar e bailar para celebrar a fin do verán.

490 solicitudes

Estes campamentos desenvolvéronse ao longo dos meses de xullo, agosto e esta primeira semana de setembro nas instalacións dos colexios Figueiroa, Oca, O Foxo, Codeseda e Vea, cun total de 490 solicitudes. A firma Coesco estruturounos baixo o lema “Voltao ao mundo nun verán”, guiando aos campistas a través de xogos, dinámicas grupais e actividades creativas para descubrir outras culturas e países.

