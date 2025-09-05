Cita surfeira e gastronómica na praia de Razo, en Carballo
Nove locais ofrecerán 16 variedades de bocadillos con pan da zona: de carrilleras, polbo, mexillóns e ata con patacas de Coristanco
A praia de Razo (Carballo) acollerá do 24 ao 27 de setembro o Junior Pro Razo e, ao redor dese gran evento internacional de surf, celebrarase outro de contido gastronómico: o Onda Bocata Fest, no que participarán nove establecementos hostaleiros do municipio que ofrecerán unha diversa oferta de bocadillos gourmet a partir dun ingrediente obrigatorio: o pan de Carballo.
O alcalde, Evencio Ferrero, e o edil de Turismo, Xosé Regueira, presentaron unha cita que pretende ofrecer unha alternativa de lecer vinculando a gastronomía e os produtos locais a espazos naturais de gran valor ambiental e paisaxístico e o surf.
O Onda Bocata Fest terá lugar os días 26, 27 e 28 de setembro na praia de Razo. Durante as tres xornadas, en horario de mediodía e serán, os bares e restaurantes participantes ofrecerán ata 16 bocadillos diferentes a partir de pan de Carballo e produtos galegos de calidade; saborosas propostas que combinarán ingredientes de mar e terra en formato bocadillo a prezos que oscilarán entre os 8 e os 10 euros.
O festival contará coa actuación en vivo de DJ’s durante as xornadas vespertinas e tamén haberá showcookings. Os locais participantes son: Mesón do Pulpo, Asador Gonzaba, Pazo do Souto, O Lambón, La Fugazzeta, Maloserá, Albaroque, A de Pako e Espazo Gastro Nature.
Bocadillos de boi en salsa de chile con queixo afumado e cebola crocante; ou de xarrete coa súa salsa, queixo afumado, pementos morróns e cebola encurtida, son algunhas propostas.
Tamén haberá, por exemplo, bocadillos de salmón afumado e toque picante; de carrilleras ao viño tinto, maionesa de mel e mostaza e crema de queixos e pepinillos picantes; de polbo braseado ao pemento; de orellas de porco celta prensado, queixo Arzúa, pepinillos encurtidos laminados, verdura estilo kimchie xaponés, emulsión do kimcki e mostaza; ou de mexillóns escabechados en casa, patacas Bonilla (pataca de Coristanco), salsa de encurtidos, verdura do propio escabeche e pementos de Herbón encurtidos.
