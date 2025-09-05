Mostra na Ramallosa de Rafael Romero Masiá, fillo adoptivo de Teo
A inauguración será o vindeiro venres, 12 de setembro, ás 19.00 horas no Auditorio Municipal Constante Liste
O Concello de Teo acollerá do 12 ao 26 de setembro a exposición de arte de Rafael Romero Masiá, nomeado recentemente fillo adoptivo do Concello. A inauguración da mostra será o vindeiro venres, 12 de setembro, ás 19.00 horas no Auditorio Municipal Constante Liste, sito na Ramallosa. O acceso a esta exposición será gratuíto para que a veciñanza poida desfrutar destas obras.
Estará formada por unha vintena de pezas, onde os asistentes comprobarán o talento deste artista para o debuxo, a gracia na composición e a súa imaxinación narrativa. Así, Masiá presentará unhas obras onde fabula escenas expresionistas con personaxes imaxinados en clave figurativa, desenvolvendo experiencias abstractivas e reformulando vellas receitas do cubismo e da xeometría.
Os horarios para poder visitar esta exposición serán de luns a venres de 9.00 h a 14.00 horas e de 17.30 h a 19.30 horas da tarde. O sábado estará aberto o recinto municipal de 10.00 h a 14.00 horas.
