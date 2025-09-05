La party informática más 'heavy' de Galicia vuelve a Silleda
Se celebrará en el recinto ferial Abanca, del 10 al 12 de octubre
Estará centrada en la inteligencia artificial
La Feira internacional de Galicia Abanca de Silleda volverá a ser marco de la mayor lanparty gallega, reunión de aficionados a la informática. Así, la XGN Intermax celebrará su 25ª aniversario del 10 al 12 de octubre. Y lo hará con una edición especial centrada en la inteligencia artificial, la XGN Intermax AI Edition.
Este evento contará de nuevo con sus zonas tradicionales, la Intranet y la Extranet, si bien en esta ocasión añadirá un espacio expositivo con la IA como protagonista. Así, como es habitual, la Intranet, orientada a inscritos, permitirá disfrutar de un puesto con conexión de altas prestaciones y dará derecho tanto a acampar como a participar en actividades exclusivas, mientras que la Extranet ofrecerá un completo programa de propuestas tanto para los participantes como para visitantes.
Por su parte, la zona expositiva estará destinada a empresas centradas en desarrollo de modelos de IA, plataformas de infraestructura de esta tecnología o consultoras personalizadas, entre otros tipos de compañías. Esta pequeña muestra será el germen de una futura feria especializada en esta tecnología emergente.
En cuanto a la disponibilidad de estas áreas, la Intranet estará operativa para inscritos desde el día 10 hasta el 12 octubre a primera hora de la tarde, si bien podrán acceder ya al recinto el día 9 a las 16.00 h en la llamada preparty. Respecto a la Extranet y Exposición centrada en IA, se podrá acceder el 10 y 11 de octubre de 10.00h a 20.00 h, de forma gratuita.
Formación, entretenimiento y, también negocio, serán así los ejes de esta edición especial, que contará de nuevo con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. El plazo de preinscripciones ya está abierto, y el de reservas arranca el 10 de septiembre (https://25.xgnintermax.gal).
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial
- Abre unha residencia universitaria no corazón histórico de Santiago: Loureiros Dorm
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín