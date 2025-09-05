La party informática más 'heavy' de Galicia vuelve a Silleda

La Feira internacional de Galicia Abanca de Silleda volverá a ser marco de la mayor lanparty gallega, reunión de aficionados a la informática. Así, la XGN Intermax celebrará su 25ª aniversario del 10 al 12 de octubre. Y lo hará con una edición especial centrada en la inteligencia artificial, la XGN Intermax AI Edition.

Este evento contará de nuevo con sus zonas tradicionales, la Intranet y la Extranet, si bien en esta ocasión añadirá un espacio expositivo con la IA como protagonista. Así, como es habitual, la Intranet, orientada a inscritos, permitirá disfrutar de un puesto con conexión de altas prestaciones y dará derecho tanto a acampar como a participar en actividades exclusivas, mientras que la Extranet ofrecerá un completo programa de propuestas tanto para los participantes como para visitantes.

Por su parte, la zona expositiva estará destinada a empresas centradas en desarrollo de modelos de IA, plataformas de infraestructura de esta tecnología o consultoras personalizadas, entre otros tipos de compañías. Esta pequeña muestra será el germen de una futura feria especializada en esta tecnología emergente.

En cuanto a la disponibilidad de estas áreas, la Intranet estará operativa para inscritos desde el día 10 hasta el 12 octubre a primera hora de la tarde, si bien podrán acceder ya al recinto el día 9 a las 16.00 h en la llamada preparty. Respecto a la Extranet y Exposición centrada en IA, se podrá acceder el 10 y 11 de octubre de 10.00h a 20.00 h, de forma gratuita.

Formación, entretenimiento y, también negocio, serán así los ejes de esta edición especial, que contará de nuevo con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. El plazo de preinscripciones ya está abierto, y el de reservas arranca el 10 de septiembre (https://25.xgnintermax.gal).