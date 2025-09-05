La Guardia Civil investiga a una vecina de Ames por conducir sin puntos en su permiso

Una vecina de Ames resultó investigada por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña por conducir habiendo perdido todos los puntos de su permiso.

Además, la misma mujer ha sido denunciada por carecer del seguro del vehículo y no tener la inspección técnica del mismo en vigor.

La conductora es conocida por las fuerzas de seguridad de la comarca, al ya haber protagonizado varias fugas con su vehículo en el pasado cuando los agentes trataban de darle el alto.