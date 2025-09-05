Polémica entre Arzúa y Melide ante el tráfico ralentizado tras fulminar carriles

Automovilistas y transportistas en general han puesto el grito en el cielo tras la supresión de los carriles de adelantamiento en la N-547, carretera nacional que une Melide con Arzúa. Así, y ante lo que se ha pretendido habilitar como carril de servicio limitado a 50 por horas –previsiblemente, por seguridad–, ha revertido en un tráfico más denso ante las dificultades que tienen los camiones para emplearlo, tanto por la línea continua como por los conos de plástico (muchos de ellos ya destrozados) que jalonan el vial a lo largo de casi 15 kilómetros.

La medida, que lleva días en boca de los vecinos de ambas localidades –y con una circulación que la lluvia complica aún más–, «non lle gosta a ninguén», aportaba el regidor melidense José Manuel Pérez quien, lejos de cuestionar la decisión de los técnicos, lamentaba que nadie del Ministerio de Transportes les haya informado de la medida. «Na práctica supón a anulación dos carrís para adiantar», apuntaba la misma fuente, quien también se hacía eco de «que pasaría, por exemplo, se vai un vehículo de emerxencias ou unha ambulancia e atopa tres camións diante; está claro que o que funciona, é mellor deixalo como está», trasladaba en calidad de usuario.

El único tramo que, por lo menos por ahora se ha librado de la reforma es la subida a Portela.

«Descoñezo a utilidade desta medida, pero o que está claro é que ralentizou o tráfico», aportaban desde una administración local que todavía espera que se habilite la totalidad de la autovía Santiago-Lugo a su paso por la comarca. Esta, precisamente, puede ser una de las explicaciones de la sorprendente señalización horizontal continua en lo que antes era un espacio muy utilizado para adelantar o bien para que circulen los tráileres por el mismo.

Tramos perjudicados

Los tramos de Castañeda, subida a Arzúa o la de Boente son algunos de los más perjudicados, y los profesionales del camión recuerdan que más allá de los tiempos de circulación que se dilatan para todos, existe un serio problema de seguridad con una idea que, a priori, parece concebida para justamente lo contrario.

Y es que lo que antes era un trayecto que se recorría en apenas 12 o 13 minutos, ha pasado a un desconcertante «depende» que ahora está condicionado a la presencia de vehículos pesados que exista cada jornada entre las dos villas, cabeceras además de sus respectivas comarcas.

Asimismo, la confusión es evidente entre los usuarios y grupos de ciclistas jacobeos, con serias dudas acerca de por dónde circular, tal como refleja la foto.