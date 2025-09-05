Reboredo gobernará Touro como regidor sin sueldo y nombra concejal de Medio Ambiente a Darío Rey

La Corporación de Touro acaba de celebrar su pleno de organización en el que ha trascendido que el alcalde no cobrará (aunque si la persona que lo sustituya en bajas y vacaciones). De esta forma, se pone en marcha el nuevo ejecutivo del PP que apoyó Darío Rey, anteriormente concejal de Movemento Veciñal que ahora figuraba como independiente, y asumirá las riendas de Medio Ambiente (la supresión de la mina es uno de sus caballos de batalla), además de las de edil de Patrimonio y Camiño de Santiago.

De esta manera, el popular Jesús Reboredo ha decidido renunciar a su salario, «polo que non terá soldo e só cobrará as asistencias a órganos colexiados como o resto de concelleiros», aportaban fuentes del PP. Esta circunstancia supondrá «un aforro aproximado de 40.000 € anuais respecto ao anterior goberno, que serán liberados dos orzamentos para executar diferentes inversións no municipio». Eso sí, para cubrir sus ausencias vacacionales, el eventual alcalde sustituto percibirá 2.200 euros brutos.

Áreas de gobierno

Ya en lo que atañe a la estructura de las áreas de gobierno y concejalías delegadas, el Área de Servizos Sociais, Muller e Igualdade recaerá en Rebeca María Codesido Barreiro, que además ejercerá como primera teniente de alcalde. Del apartado de Obras se ocupará Alfredo Souto Castedo (constando asimismo como segundo teniente de alcalde). Y de Cultura, Deportes e Turismo tomará las riendas Isolina Suárez Millán (3ª teniente de alcalde, igualmente).

En el área de Facenda, Contas e Desenvolvemento Local, la encargada de su gestión va a ser María del Carmen Carreira Tojo.

En lo que atañe al régimen de indemnizaciones y asistencias, se mantienen las existentes, y los plenos se convocarán el segundo jueves de cada mes, a las 21.00 horas. Por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados, los ediles cobrarán 150 euros por cada una de ellas, igual importe que para las juntas de gobierno y las reuniones de las comisiones informativas.

Los gastos de desplazamiento por servicios o gestiones oficiales serán abonables , siempre previa justificación.