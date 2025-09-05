Valga mejora su punto limpio y abre el nuevo viaducto sobre la vía del tren en Castiñeiras

Continúan las obras y nuevas infraestructuras en Valga, donde tras abrirse al tráfico el nuevo viaducto sobre la vía del tren en Castiñeiras, preparan ahora la mejora de su punto limpio.

En lo que atañe al puente, su inauguración coincide con el cierre del paso a nivel de la zona, y fue posible gracias a una aportación del Concello de 219.000 euros y otra del Ministerio de Transportes. Tiene una longitud de 59 metros, divididos en tres vanos: uno central de 21 metros y dos laterales de 19. La pasada semana se acometió la prueba de carga para corroborar su solidez, y el lunes, en horario nocturno, se desmantelará el viejo paso a nivel de Castiñeiras.

En cuanto a la gestión sostenible de los residuos, Valga acaba de licitar los trabajos de mejora del punto limpio de Campaña, que supondrán una inversión total de 178.322 euros, cofinanciadas entre el Concello y la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Xunta. Una de las actuaciones tiene por objeto la ampliación de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos que, por su categoría especial, requieren de mayores garantías en su procesamiento, con un espacio de almacenaje que doblará los 50.000 kg actuales. Además, se ampliará la nave existente y se construirá una edificación cerrada para autorreparación de objetos abierta al vecino.