Ames estrena cocina central escolar para 1.500 niños: una de las más grandes de Galicia

El proyecto para centralizar todas las instalaciones del servicio de comedores escolares de Ames en la antigua nave de obras de Bertamiráns es ya una realidad... con una cocina central de 888 metros cuadrados (como dos canchas de baloncesto) y dimensionada para dar de comer a 1.500 alumnos, lo que la coloca entre las que cuentan con más capacidad de Galicia. Este viernes comenzó a funcionar elaborando el menú para cien chavales del concilia Setembro Lúdico y estará operativa este curso.

Para comprobar el funcionamiento de este nuevo servicio municipal, supervisaron las instalaciones el regidor, Blas García, junto a la edila de Planificación e Xestión Educativa, Carmen Porto. Las instalaciones cuentan con dos grandes áreas que son un módulo para centralizar el lavado del menaje de los comedores y zona de cocina para la red de comedores.

Así, será posible una mayor eficiencia en el trabajo del personal municipal, hasta ahora repartido en las cocinas de la EEI do Milladoiro, CEIP Agro do Muíño y CEP de Ventín. Dispone de una zona de entrada para carga y descarga de vehículos, cuarto de limpieza, calderas, módulo de lavado, zona de limpieza de hortalizas, almacén, oficina, área con zona de frío, de preparación de platos, aseos y vestuarios. Trabajan allí 20 personas.

Conciliación puntera

El alcalde de Ames, el socialista Blas García, mostraba su satisfacción por las nuevas instalaciones, asegurando, al respecto de si se trata de la mayor cocina escolar municipal de Galicia, que «que eu sepa, non hai ningún concello que teña un sistema de conciliación propio coma o de Ames e, polo tanto, dubido que haxa unha cociña municipal similar».

Además, recordaba que «nós aquí atendemos a 1.500 persoas diarias, máis, por exemplo que o Concello de Santiago».

A su vez, la concejala de Educación, Carmen Porto, apuntaba que este viernes «fíxose unha primeira proba aproveitando o funcionamento do Setembro Lúdico e para o próximo luns, comezarase a cociñar na Cociña central con total normalidade. Comezamos unha nova etapa moi ilusionante» para trabajadores y técnicos, «xa que sen o seu traballo este servizo non sería posible”. En cuanto a la inversión, fue de 642.951 €, incluyendo 379.627,30 € para la cocina, 176.527 para la central de lavado y 60.318 € para el túnel de lavado, sin olvidar 26.477 € para el tejado.