Detenido como presunto autor de un incendio en Cabanela, Laxe

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo detuvo a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal. Las acciones se desarrollaron a raíz del incendio ocurrido el pasado día 26 de agosto en el lugar de Cabanela (Traba-Laxe).

Gracias a la acción de la ciudadanía se extinguió con gran rapidez evitando un grave peligro tanto para las personas como para los bienes, dado que el punto de inicio del incendio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada, con gran maleza en los alrededores. La Benemérita inició una investigación para esclarecer las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso, logrando, tras análisis exhaustivo de la información recabada, la identificación del presunto autor del ilícito.

Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil detuvo a este varón como presunto autor de un delito de incendio forestal, siendo puesto, junto con las actuaciones realizadas, a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Carballo. Según el Instituto Armado, los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades.

Por ello, se reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de los montes. La prevención y la colaboración son esenciales para evitar estos delitos."Si observa cualquier actividad sospechosa o tiene información sobre un incendio, contacte con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o cualquier otro canal de denuncia", aportaban las mismas fuentes.