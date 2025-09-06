La Diputación quiere poner en marcha un Camino de Santiago que salga desde Escocia

La delegación de la Diputación de A Coruña, encabezada por el presidente Valentín González Formoso, continúa su periplo por Escocia para poner en marcha una Ruta jacobea desde el país celta. Así lo trasladaban tras la reunión en el Consulado de España en Edimburgo con el objetivo de forjar vínculos con instituciones escocesas que permitan promocionar en el país el Camino.

La delegación coruñesa –que también integran el diputado responsable de la promoción del Camino Inglés, Antonio Leira, y el portavoz del Gobierno provincial y presidente de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, Bernardo Fernández– expuso el éxito alcanzado con iniciativas similares, como el Camino Inglés en Inglaterra o el Camino Celta en Irlanda, experiencias que cada año atraen a millares de visitantes de las islas británicas y que demostraron su capacidad para dinamizar la economía local, recuperar patrimonio y reforzar la identidad cultural.

Los representantes de las instituciones escocesas se mostraron muy interesados en conocer el impacto que estas iniciativas tuvieron tanto en territorio británico e irlandés como en el gallego para evaluar la posibilidad de réplica en Escocia.