Elena Pena, la abuela de Dubra, cumple 100 años
Viviu sempre en Rueiro de Portomouro
Recibu xa a visita do grupo de goberno
Val do Dubra
Val do Dubra está de celebración este domingo, xa que a veciña máis lonxeva, Elena Pena, cumprirá os 100 anos. Elena viviu sempre en Portomouro, en Rueiro, onde é moi coñecida e querida pola súa veciñanza.
Con motivo desta data tan sinalada, o alcalde Diego Luis Díaz; o tenente alcalde Antonio Negreira; e a concelleira de Servizos Sociais Carmen Vilacoba; achegáronse ata a súa casa para felicitala persoalmente, compartir unha conversa e entregarlle un ramo de flores. Dende o Concello de Val do Dubra trasladaronlle a Elena os seus parabéns, desexándolle saúde e felicidade neste século de vida que onte celebraron xunto a ela e á súa familia.
