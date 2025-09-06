Elena Pena, la abuela de Dubra, cumple 100 años

Val do Dubra está de celebración este domingo, xa que a veciña máis lonxeva, Elena Pena, cumprirá os 100 anos. Elena viviu sempre en Portomouro, en Rueiro, onde é moi coñecida e querida pola súa veciñanza.

Con motivo desta data tan sinalada, o alcalde Diego Luis Díaz; o tenente alcalde Antonio Negreira; e a concelleira de Servizos Sociais Carmen Vilacoba; achegáronse ata a súa casa para felicitala persoalmente, compartir unha conversa e entregarlle un ramo de flores. Dende o Concello de Val do Dubra trasladaronlle a Elena os seus parabéns, desexándolle saúde e felicidade neste século de vida que onte celebraron xunto a ela e á súa familia.