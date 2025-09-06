Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ordes licita la humanización de la rúa Pardo Bazán e incluirá nuevas aceras de hormigón

Acaban de licitarse las obras que incluyen la renovación del área para aparcar

Planimetría de la rúa Pardo Bazán que se va a humanizar en Ordes / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

El Ayuntamiento de Ordes licita la humanización de la calle Emilia Pardo Bazán, por algo más de 135.000 euros y con plazo de ofertas hasta el 17 de septiembre.

Situada en la zona del barrio del Paraíso, esta calle se verá renovada con la demolición de las aceras y bordes existentes, así como el de la zona donde se situará el futuro aparcamiento de vehículos. El pavimento de las aceras que se instalarán posteriormente estará compuesto por baldosas de hormigón vibrado. La zona para estacionar se cubrirá con hormigón pulido y aglomerado caliente para el carril de circulación. Ambas áreas estarán delimitadas mediante baldosas de granito silvestre, y se canalizarán pluviales.

