Restaurarán la estabilidad de la iglesia de San Pedro de Melide y eliminarán sus humedades

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunció el comienzo en octubre de los trabajos de restauración de la iglesia de San Pedro, en Melide, tras la reciente adjudicación de las obras. Tal y como recordó durante la visita que realizó el viernes al templo, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el Gobierno gallego destina 611.000 euros a la actuación.

Se refirió así el representante del Ejecutivo autonómico fundamentalmente a la entrada de agua por las fachadas, la cubierta y las ventanas, y a los problemas de estabilidad de los muros. En este sentido, apuntó que las tareas, que tienen una duración prevista de cinco meses, darán inicio en breve, una vez finalicen los últimos trámites administrativos precisos para abordar su ejecución.

Templo de Vilouchada

Además, Do Campo recalaba en Trazo para divulgar, con la alcaldesa Josefina Suárez, el resultado de los trabajos de mejora en la iglesia de Santa Eufemia de Vilouchada, con apoyo de la Xunta y por más de 18.000 euros. «Este proxecto permitiu solucionar o mal estado dos paramentos interiores afectados polo lume producido no interior do templo», apuntó la delegada, incidiendo en el repitado y eliminación de adherencias.