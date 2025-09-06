Vuelve la Feira do Moble estradense con jornada de impulso a la FP y sorteo de un viaje a Aveiro

La edición número 37 de la Feira do Moble acogerá una jornada técnica sobre Formación Profesional y sorteará un viaje a Aveiro. Así los trasladaban desde un ferial estradense que se celebrará del 18 al 21 de septiembre, de 11.00 a 20.00 horas y entrada gratuita. El objeto de estas actividades complementarias será, según la organización, «enriquecer a programación e ofrecer un valor engadido aos visitantes».

Destacan, de esta manera, una jornada técnica dirigida al alumnado de Bachillerato impulsada por la Consellería de Educación, así como el sorteo de un viaje para dos personas a la ciudad portuguesa de Aveiro. Al hilo, el viernes 19 de septiembre, a mediodía y en el salón de actos del recinto ferial, llegará la jornada técnica 'A formación profesional ábreche as portas a un futuro de éxito'. Con ella se pretende divulgar «a ampla oferta formativa existente en Galicia, os diferentes niveis que se poden cursar e as vantaxes que supón este itinerario educativo para a inserción laboral». Y será impartida por el jefe de servicio de Orientación e Innovación Profesional Pablo Otero Pérez, contando con acceso gratuito, siempre previa inscripción.

Sin salir de la misma Feira do Moble, se sorteará un viaje para dos personas a la Venecia portuguesa, previsto para o mes de octubre de 2025. El galardón incluye dos noches de alojamiento en hotel y viaje por los canales en barco moliceiro.