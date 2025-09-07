Comienzan las obras para adecentar un Museo do Pobo Estradense que lleva una década cerrado

Lo avanza el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao: «Na semana do 15 de setembro será protagonista o inicio das esperadas obras do Museo Reimóndez Portela para a sua pronta reapertura. Falamos de obras que teñen que ver coa mellora das súas fachadas, dos paramentos exteriores, tamén da conservación das paredes interiores, nova instalación eléctrica e mellora das diferentes carpinterías». De esta manera, se reabrirá un centro cultural que llevaba 10 años cerrado.

«Son unhas obras que durarán varias semanas e que teñen asociado un importe de 50.000 euros» continuaba Louzao, quien informó de que la actuación en el también denominado Museo do Pobo Estradense contará con la colaboración de la Consellería de Cultura. «É o impulso necesario para que moi pronto A Estrada volva ter este céntrico espacio adicado á súa cultura e á súa historia, dous aspectos que centrarán o discurso museístico», manifestó el regidor.

Así, y tras la retirada de diverso material que no era susceptible de catalogación, ahora se contempla que en el exterior del inmueble se restauren las carpinterías de madera, mediante un decapado del barniz existente en mal estado, y se pinten las rejas situadas tanto en las carpinterías como en el cierre de la parcela, además de limpiarse los muros de piedra del edificio y del muro de la parcela.

Se aprovechará para la retirada de sedimentos de la zona empedrada y se va a sembrar hierba en el área ajardinada.

Ya en el interior, se sustituirá el cuadro eléctrico; se van a lijar y empastar los paramentos interiores deteriorados por la humedad; aplicarán pintura plástica satinada y se va a habilitar un falso techo de cartón yeso en el despacho superior. El Museo do Pobo Estradense se trasladó al actual edificio del matadero en 1996, y cuenta con cuadros de Maside, Castelao o Laxeiro, entre muchos otros.