Dodro acerca la ciberseguridad e IA a través de cursos gratuitos
Promovidos por el proyecto Tu Repueblas y con apoyo de la Fundación UNED, Dodro ofrece una serie de cursos online que serán, también, accesibles desde el aula de informática. Abordarán la ciberseguridad, gestión y análisis con hojas de cálculo e Inteligencia Artificial, entre otros, y serán todos ellos gratuitos y online.
Están pensados para desempleados, mayores de 65 años, menores de 25 y mujeres. Los interesados en anotarse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://blogs.uned.es/fundacionuned/reto-rural/.
