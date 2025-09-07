PROXECTO
Insua de Viastela avoga por preservar a "autenticidade" do Faro Roncudo de Corme
Remitiu á Autoridade Portuaria varias suxestións de mellora
Redacción
A Asociación Cultural Ínsua de Viastela, de Corme (Ponteceso), remitiu un escrito ao presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, achegando diversas propostas de mellora ao proxecto de intervención na contorna do Faro do Roncudo, actualmente en licitación.
A entidade cultural subliña que o seu obxectivo "non é en ningún caso a retirada do proxecto, senón introducir melloras que garantan a protección, autenticidade e posta en valor deste enclave único da Costa da Morte". Lembra que o Roncudo "é un espazo de enorme valor patrimonial, natural e simbólico, ligado á memoria dos mariñeiros falecidos no mar, e calquera actuación debe respectar esa identidade".
Entre as súas propostas destacan o emprego de materiais máis integrados na paisaxe, como o granito, "evitando aceiro ou madeira, que sofren un deterioro rápido co vento e o salitre", así como situar o aparcadoiro de autobuses nun espazo alternativo, como a actual área de merendas, "e non ao carón do Petón dos Trueiros, para preservar a contorna inmediata do faro".
Por outra banda, propoñen recuperar zonas degradadas "aproveitando pedras procedentes de vertedoiros ilegais, reducindo así tamén os incontrolados"; mellorar a sinalización viaria de Corme e do Cabo Roncudo dende diferentes puntos de acceso ao Concello; e instalar unha cámara para a observación de solpores, cetáceos ou a actividade marisqueira, contribuíndo á divulgación e posta en valor do lugar".
Ademais, a asociación considera "innecesaria" a instalación de varandas ou balcóns artificiais, apelando "á prudencia fronte ao mar como mellor garantía de seguridade".
A Asociación Cultural Insua de Viastela reitera que "mantén un diálogo aberto coas administracións, e que a súa postura é construtiva e suxestiva, coa vontade de que as melloras contribúan a preservar e dignificar o Faro do Roncudo como símbolo da Costa da Morte".
