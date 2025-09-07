Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las mujeres de Ames reciben formación en defensa personal contras las agresiones

Los cursos llegarán a los dos núcleos urbanos locales

Impartirá Juan José Martínez, de Método Mas

Una mujer aplicando el Método Mas de defensa personal / Método Mas

La concejalía de Benestar Social e Igualdade del Concello de Ames organiza dos cursos formativo en defensa personal femenina, que se van a impartir el sábado, 27 de septiembre, en los dos núcleos urbanos. Llegarán en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, a la casa de la cultura de Bertamiráns, y de 16.00 a 20.00 horas, a la de la mayor urbe local. Anotaciones llamando al 981 89 09 64 o 981 53 59 41.

Se trata de dos cursos diferentes de cuatro horas cada uno impartidos por Juan José Martínez, de Método Mas y está dirigido a mayores de edad. Así, cuentan con una parte teórica y práctica que se darán en conjunto, de forma que la formación sea dinámica. En el apartado teórico se trabajarán conceptos psicológicos tanto de la víctima como del agresor y el código penal.

Asimismo, habrá una parte de desarrollo del control de las cinco claves que contempla el programa de Método Mas como son la respiración, la observación, la valoración, la estrategia y la técnica. Pero también se trabajará todo tipo de prevención para situaciones de riesgo «que nos leven a evitar todo tipo de enfrontamento físico, pero se este non é evitable as persoas participante aprenderán un gran amplo abanico de técnicas de defensa», aportaban desde la organización.

