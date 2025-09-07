Así es el mural de Ordes que compite por ser el mejor del mundo

Sería raro hablar de Ordes sin reparar en sus murales. Por ponerlo en cifras, esta localidad de en torno a 13.000 habitantes concentra más de 100 obras, siendo una gran galería de arte al aire libre o, lo que es lo mismo, la mayor concentración de arte urbano de Galicia.

Todo ello es en parte gracias a DesOrdes Creativas, su conocido festival. Celebrado cada año en Ordes, reúne en cada edición a una cuidada selección de artistas tanto a nivel gallego, nacional e internacional.

De los seis artistas invitados en esta edición, se encuentra la belga Kitsune - Jolien De Waele, cuya obra 'Thoughts like birds' es una de las finalistas a mejor mural del mundo de este mes de agosto por la plataforma Street Art Cities.

Ubicado en la rúa Victor González Faya, el mural identifica, en las propias palabras de la artista, que "os nosos pensamentos e tensións son como paxaros. Non podemos evitar que nos sobrevoen, pero si podemos evitar que aniñen na nosa mente. É mellor observalos e deixalos estar que tentar aferrármonos a eles”.

El mural, valiéndose de tonos violáceos, muestra a una joven rodeada de flores y pájaros.

El mapa de los murales

En el siguiente mapa puedes consultar las ubicaciones de todos los murales que hay actualmente en ordes.