Oposición desde Trazo a una posible planta de biogás en un entorno que carece de suelo industrial

Más de cien vecinos y munícipes asistieron a la exposición de Norvento y CVE sobre sus planes para construir una planta de biogás que transforme purines y materiales de desecho en digestatos en Trazo. Pero además de dar con las críticas de los lugareños ante el posible tránsito de materiales malolientes y riesgo de fugas, constataron la falta de suelo industrial en un entorno (sur municipal) donde no se prevén recalificaciones para ello.

Así lo confirmaban los asistentes, quienes dieron fe de la «imprecisión» de los responsables de las empresas citadas a la hora de trasladar las dimensiones, capacidades y hasta la ubicación de la planta que tienen en mente. Precisamente, uno de los aspectos a tener en cuenta es la distancia para conectar a la red de gas que pasa por Oroso, y que sería determinante para la viabilidad de la iniciativa, por lo que la zona de Berreo, Chaián o Castelo serían las idóneas. Y en ninguna de ellas el suelo es apto para tal fin.

Desde las empresas se incidió en la importancia del tratamiento de purines, alertando de que en el futuro no se podrán aplicar como hasta ahora, y su capacidad para transformar los de los ganaderos locales en los citados digestatos. Pero, precisamente, en esas localidades no hay mucha actividad ganadera, por lo que los tracenses temen que atraiga macrogranjas. Además de los olores de la materia prima (algunas fuentes calculan que serán 50.000 toneladas al año, 60% purines y 40% de restos orgánicos), ven riesgo de fugas.