Padres de A Barquiña exigen más profesores para el desdoble y que se mantengan los dos cuidadores

La Asociación de Nais e Pais da Barquiña, el CEIP Rodríguez Cadarso de Noia, tiene previsto movilizarse ante la falta de profesores para desdoblar un aula de 3º, que tiene 24 alumnos... pero al menos tres de ellos con necesidades especiales. Desde el centro se ha decidido seguir con dicho desdoble, pero apoyándose en los actuales docentes «e a costa do resto do colexio», apuntan los padres. Y, a mayores, esos tres escolares con necesidades especiales (grado de dependencia 2 y 3), únicamente cuentan con dos cuidadores, uno de los cuales tendrá que asistir a cuarto estudiante del IES Campo de San Alberto durante algunas horas, según trasladaba la Xunta el pasado viernes.

Por todo ello, y a la espera de la respuesta de los escritos remitidos a la Valedora do Pobo y a la Xunta (a donde mandaron más de 800 firmas de apoyo), ambos centros han querido unir fuerzas y la próxima semana se reunirán para estudiar medidas de presión para que se haga caso a lo que consideran unas reivindicaciones tan legales como justas.

Según confirmaba la madre del mencionado estudiante de Secundaria, cuyo grado de discapacidad es 3 (dependencia total), «por riba dinnos que ata dentro de 15 días a cuidadora non poderá acudir, e só unhas horas, polo que non quemos cubertos nin nós nin os nosos compañeiros da Barquiña». Debido a ello, tendrá que desplazarse al instituto el padre del chaval para prestarle labores de apoyo, «a pesar de que fixemos a petición en maio, en tempo e forma, e contestaron ao centro dicindo que se ia solventar», según apuntaba la progenitora.

Defensa rotunda

A su vez, la presidenta de la ANPA de A Barquiña, Silvana Janeiro, aboga de forma rotunda por el desdoblamiento del aula de 3º, y aduce que «os informes presentados a Inspección Educativa reflexan claramente as necesidades e beneficios do desdobre para este grupo de alumnado e solicitamos que se teña en conta esta información para tomar unha decisión que priorice unha educación de calidade e inclusión para os nosos fillos e fillas».

En lo que atañe a la cuidadora que tendrán que compartir con el instituto, «os nosos tres alumnos van quedar desatendidos e ao rapaz do instituto só lle vai poder atender unhas horas».

Mejoras en Val do Dubra

En otro municipio, Val do Dubra, el Ayuntamiento acaba de terminar esta semana la mejora del acceso al Colexio de Portomouro (CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera), con el POS+adicional y realizada pola empresa Construcciones J. Mauri e Hijos, S.L. Esta actuación forma parte del primer Plan de Obras aprobado por el actual ejecutivo local, una mejora que supone «un paso importante para garantir uns accesos máis cómodos e seguros ao CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera, que este ano celebra 50 anos de historia impartindo Ensinanza Infantil e Primaria á rapazada da contorna», destacaban desde el ejecutivo local bipartito.