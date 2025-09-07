Reabren el enlace de A Ramallosa con la previsión de circular por la autovía AG-59 hasta Pontevea este año

La Xunta reabrirá el próximo lunes el enlace de la capital teense, A Ramallosa, con la AG-59, que tuvo que ser cortado a mediados de julio para avanzar en la ejecución de las obras que prolongarán, antes de que acabe el año, los cuatro carriles previstos hasta la localidad de Pontevea, ya en el límite con Pontevedra. La inversión destinada ronda los 33 millones.

En concreto, se abrirá el tramo cortado entre Os Verxeles y a Ramallosa, pero también la conexión con esta segunda localidad. Los vehículos utilizarán parte del nuevo trecho construido, así como los ramales de entrada y salida que ya estaban en servicio antes del cierre. De esta forma, el corte ejecutado posibilitó la adecuación este verano de unos 300 metros lineales del tronco del futuro tramo de la autovía, con trabajos de excavación y relleno de las plataformas de la AG-59; el levantamiento de un muro de escollera; obras de drenaje transversal; pavimentado de cunetas; y ejecución de capas de firmes .

Igualmente, el Gobierno gallego también ha puesto en marcha el proyecto para la última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, de 4 km y con una inversión que supera los 30 millones de euros. «Unha vez rematados os 7,5km da prolongación desta autovía, libre de peaxe, os tempos da viaxe entre Santiago de Compostela e A Estrada reduciranse a 10 minutos, ademais de mellorar a seguridade viaria, tras un investimento global de máis de 67 millóns de euros», confirmaban desde la Consellería de Vivenda e Planificación de infraestruturas. La adjudicación Pontevea-O Rollo ha recaído en la empresa UTE Francisco Gómez y Cía, S.L-Misturas Obras e Proxectos, S.A.-Vázquez y Reino, S.L, bajo un presupuesto de 27.978.978 euros.

Este segundo tramo de prolongación de la autovía discurrirá paralelo a la carretera AC-841. Al final del tramo, incluirá un enlace consistente en la construcción de una glorieta a nivel sobre el citado viario autonómico. La actuación prevista incluye 9 nuevas estructuras: viaducto del río Ulla, viaducto del río Vea, 4 pasos inferiores, un paso superior y 2 muros.

La Xunta prevé iniciar en otoño las obras de este segundo tramo, que completará la autovía hasta el Ayuntamiento de A Estrada. Una vez completadas ambas fases, la infraestructura, se podrá realizar el recorrido entre Santiago y A Estrada en minutos y con una evidente mejora de la seguridad viaria.