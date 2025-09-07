Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelco con un herido en Teo e incendio forestal controlado en Camariñas entre Xaviña y Lazo

Una persona fue trasladada tras sufrir un accidente en Cacheiras

Las llamas pudieron ser controladas ya por la tarde en Soneira

El accidente de Cacheiras, izquierda, y a la derecha el incendio de Camariñas

Marcos Manteiga Outeiro

El área de influencia compostelana fue marco este sábado de dos sucesos, incluyendo un accidente con herido en Cacheiras, Teo, que acabó con un turismo volcado, y un incendio que se declaró a mediodía entre Xaviña y Lazo (Ayuntamiento de Camariñas), pero que pudo ser controlado ya por la tarde.

En cuanto al accidente de tráfico, tuvo como marco la localidad de Cacheiras. Según los Bombeiros da Estrada, «fomos alertados polo 112 dun accidente de tráfico con atrapados en Cacheiras; o vehículo estaba volcado cunha persoa no seu interior que foi extricada». Hasta el punto acudieron también el Servizo Médico de Emerxencias teense; una ambulancia medicalizada de Santiago; la Guardia Civil de Tráfico; y la Policía Local de Teo, siendo traslado el ocupante.

Y en cuanto a Camariñas, era el Concello el que alertaba pasadas las 14.00 horas, de un incendio declarado entre las localidades de Xaviña y Lazo, en el centro del municipio. De inmediato fueron avisados los medios para acometer su extinción, tanto del distrito forestal de Vimianzo como la agrupación de Protección Civil de Camariñas.

Finalmente, las llamas pudieron ser controladas sin peligro aparente sobre las 16.00 horas.

