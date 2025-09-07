Vuelven a elaborar en Melide la tortilla más grande del mundo con una grúa gigante para poder voltearla

La II Feria del Huevo Campero, organizada en Melide por El Huevo de la Abuela, fue escenario de la elaboración de la tortilla de patatas más grande del mundo, con seis metros de diámetro, 10 toneladas de peso y fines solidarios.

Empezó a cocinarse a las 10.30 horas con el apoyo de 75 personas y superó en kilos de ingredientes a la del año pasado. Esta vez fueron necesarios 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal.

Otra novedad fue que la mitad del exquisito plato se elaboró con cebolla y la otra mitad sin cebolla, para adaptarse a todos los gustos. El resultado final fue una tortilla de 10.000 kilos, volteada de forma espectacular por el equipo participante empleando una gran grúa de 75.000 kilos.

La feria conectó en directo con la deportista gallega Lydia Pérez, que está en Croacia preparándose para el Campeonato del Mundo de Lucha. Coincidiendo con el volteo de la tortilla gigante, se rememoró el 'Himno de Melide', creado en 1991. Estuvieron presentes en el acto de rememoración los creadores de la letra (Moncho Fraga) y de la música (Fernando Arias), junto a parte de los miembros de aquella corporación municipal. La feria contó con tres pantallas gigantes para retransmitir el evento.