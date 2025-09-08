Ames roza los 4.000 alumnos este curso incluyendo los del centro concertado

El Concello de Ames eleva a casi 4.000 los alumnos que comenzarán el curso, de los cuales 1.982 cursarán segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria repartidos en siete centros (en CEP de Ventín cursarán 577; 500 en el CEIP Agro do Muíño; 470 en el CEIP A Maía; 200 en el CEIP de Barouta; 195 en la EEI Milladoiro; 20 en la unitaria de Covas y 20 en la de Ortoño).

En cuanto a Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, hay matriculados 1.376 jóvenes: 860 en el IES de Ames y 516 en el IES Milladoiro, sin olvidar lo 328 del colegio concertado Alca. Por último, en las escuelas infantiles de 0 a 3 años hay escolarizados 248 pequeños: en la escuela infantil A Madalena, 65 niños, y 79 en la escuela infantil O Bosque, en Bertamiráns. Los centros Galiña Azul suman 48 niños en la de Bertamiráns y 56 en O Milladoiro.

Así lo confirmaba el regidor Blas García quien, acompañado por la edil de Planificación e Xestión Educativa, Carmen Porto, y el de Medio Natural, Javier Antelo, visitó el CEIP de Barouta donde ultiman la mejora del tejado, y confirmó el funcionamiento de la cocina central para casi 1.400 chavales: marcará «un antes e despois», y plantea ampliar sus fogones a personas mayores de servicios lúdicos. Los menús específicos se elaborarán en la EEI de Milladoiro, y en lo que atañe a servicios complementarios municipales (comedores, Bos Días y Tardes Divertidas), superarán los 2.000 alumnos.

Escuelas deportivas

Además, y hasta el próximo día 14, está abierta en la web Cronos la preinscripción en las escuelas deportivas: baile moderno, baloncesto, fútbol sala, judo, natación, patinaje, predeporte, ajedrez, tenis, voleibol y gimnasia rítmica. Y para mayores de 14, aerozumba, entrenamiento funcional, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, spinning, abdominales y glúteos.