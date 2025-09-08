Ames roza los 4.000 alumnos este curso incluyendo los del centro concertado
Así lo confirmó el regidor en su visita al CEIP de Barouta, donde están terminando las esperadas obras de su cubierta
La cocina central está en funcionamiento, y plantean que sirva menús también a personas mayores de servicios lúdicos
El Concello de Ames eleva a casi 4.000 los alumnos que comenzarán el curso, de los cuales 1.982 cursarán segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria repartidos en siete centros (en CEP de Ventín cursarán 577; 500 en el CEIP Agro do Muíño; 470 en el CEIP A Maía; 200 en el CEIP de Barouta; 195 en la EEI Milladoiro; 20 en la unitaria de Covas y 20 en la de Ortoño).
En cuanto a Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, hay matriculados 1.376 jóvenes: 860 en el IES de Ames y 516 en el IES Milladoiro, sin olvidar lo 328 del colegio concertado Alca. Por último, en las escuelas infantiles de 0 a 3 años hay escolarizados 248 pequeños: en la escuela infantil A Madalena, 65 niños, y 79 en la escuela infantil O Bosque, en Bertamiráns. Los centros Galiña Azul suman 48 niños en la de Bertamiráns y 56 en O Milladoiro.
Así lo confirmaba el regidor Blas García quien, acompañado por la edil de Planificación e Xestión Educativa, Carmen Porto, y el de Medio Natural, Javier Antelo, visitó el CEIP de Barouta donde ultiman la mejora del tejado, y confirmó el funcionamiento de la cocina central para casi 1.400 chavales: marcará «un antes e despois», y plantea ampliar sus fogones a personas mayores de servicios lúdicos. Los menús específicos se elaborarán en la EEI de Milladoiro, y en lo que atañe a servicios complementarios municipales (comedores, Bos Días y Tardes Divertidas), superarán los 2.000 alumnos.
Escuelas deportivas
Además, y hasta el próximo día 14, está abierta en la web Cronos la preinscripción en las escuelas deportivas: baile moderno, baloncesto, fútbol sala, judo, natación, patinaje, predeporte, ajedrez, tenis, voleibol y gimnasia rítmica. Y para mayores de 14, aerozumba, entrenamiento funcional, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, spinning, abdominales y glúteos.
