Máis de cen persoas camiñan dende Sigüeiro ata a praza do Obradoiro en solidariedade coa saúde mental
O obxectivo da andaina foi conmemorar os quince anos de traxectoria da entidade organizadora e recadar apoios para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas
O pasado domingo, Andaina Pro Saúde Mental celebrou unha andaina solidaria no marco do seu XV aniversario, unha iniciativa que reuniu a máis de cen persoas comprometidas coa saúde mental. A actividade contou con dúas rutas: unha primeira de aproximadamente 16 quilómetros, con saída dende Sigüeiro, e unha segunda de arredor de 5 quilómetros, con inicio no Polígono do Tambre, ambas finalizando na praza do Obradoiro.
A xornada deu comezo con chuvia na saída dende Sigüeiro, mais a chegada á praza do Obradoiro estivo marcada polo sol, algo que segundo os organizadores "simbolizou a forza colectiva e a visibilidade que este acto pretendeu dar á saúde mental". O obxectivo principal foi conmemorar os quince anos de traxectoria da entidade e recadar apoios para continuar mellorando a calidade de vida das persoas con problemas de saúde mental.
Acto central de celebración
Esta andaina foi só unha das actividades previstas con motivo do aniversario, e convidan a toda a comunidade a participar no acto central de celebración, que terá lugar o próximo venres ás 18:00 horas no Hotel Peregrino de Santiago de Compostela.
O evento, conducido por Pablo Meixe, contará coa presenza do doutor Ángel Carracedo e coa actuación musical de Lucía Aldao. Ademais, incluirá sorteos, pinchos e actividades para festexar colectivamente o camiño andado.
As persoas interesadas poden reservar os seus convites solidarios, cun prezo de 25 euros, a través do correo comunicacion@andainapsm.org ou chamando ao teléfono 613 071 703.
Así mesmo, a entidade informa de que, para aquelas persoas que desexen colaborar, están dispoñibles petos solidarios en diversos establecementos colaboradores no concello de Ordes.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago