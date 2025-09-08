Costa da Morte escribe su propio capítulo en el universo de ‘The Walking Dead’

Los zombies han tomado Galicia este lunes con la llegada en exclusiva a AMC+ de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon. Una amenaza a la que los protagonistas de esta precuela de la exitosa The Walking Dead, el rudo pero sensible arquero Daryl Dixon (Norman Reedus) y su inseparable compañera Carol Peletier (Melissa McBride), harán frente después de abandonar Francia –tras dos temporadas– a través del Canal de La Mancha, una breve estancia en una devastada Londres junto al último inglés en Inglaterra y que el destino, así como el velero con el que pretendían llegar a EEUU y la tempestad que afrontan en aguas del Atlántico, les conducen hasta la costa gallega, concretamente hasta Costa da Morte.

De dejarlo claro, por mucho que el bueno de Daryl se pregunte en el tráiler de la nueva entrega si se encuentra en Maine (EEUU), se encargan los creadores de la serie al utilizar el nombre de esta zona costera gallega para titular el primero de los siete episodios –dirigido, al igual que otros cuatro capítulos, por el británico Daniel Percival; los dos restantes los dirige el sevillano Paco Cabezas– que conforman la nueva temporada, los cuales se estrenan desde este lunes de forma semanal hasta el próximo 20 de octubre.

Melissa McBride como Carol Peletier, durante la tercera temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, en lo que parece ser la playa de Boca do Río de Carnota / AMC+

Presencia de Galicia en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

De esta forma, Costa da Morte escribe su propio capítulo en la historia de The Walking Dead y lugares como la playa de Boca do Río, en Carnota; la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee; la costa de Camariñas; o las panorámicas vistas del Faro de Punta Nariga, en Malpica –localizaciones que, a finales de 2024, fueron ocupadas por un equipo de rodaje compuesto por unas 300 personas, entre técnicos, actores, extras y ayudantes–; se convierten ahora en un personaje más de la popular serie.

También lo hacen otros puntos de la geografía española situados en Castilla y León, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, lugar este último en el que se ha establecido la sede del rodaje.

En total, según ha comunicado AMC+, los rodajes de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, que se han llevado a cabo íntegramente en España a lo largo de diez meses de forma ininterrumpida, se han realizado en 38 localizaciones situadas en 22 municipios diferentes, ofreciendo así escenarios diversos y únicos en una temporada ambientada en una España postapocalíptica.

Asimismo, esta variedad geográfica se verá reflejada a nivel lingüístico, pues además del español y el inglés, en versión original se puede escuchar el gallego y el catalán en algunos momentos de la trama. De hecho, la cultura gallega estará muy presente, al menos es lo que deja entrever el tráiler de la tercera entrega de la serie, en el que no solo aparece el traje tradicional gallego junto a gaitas y panderetas, sino que también las máscaras que lucen cada año figuras del carnaval ourensano como los cigarróns de Verín, los peliqueiros de Laza o los felos de Maceda.

El actor español Óscar Jaenada, en una escena de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' / AMC+

Además, el pasado febrero, al término de las grabaciones, AMC+ destacó que durante los rodajes han participado hasta 322 técnicos españoles, 2.491 figurantes a nivel local –muchos de los cuales han sido seleccionados en un casting celebrado en Santiago en octubre de 2024–, 123 especialistas de acción y un total de 70 actores, de los cuales el 93% del total son intérpretes españoles. Un dato que demuestra la clara apuesta de la plataforma de streaming norteamericana tanto por el talento consolidado como emergente en nuestro país.

Entre los intérpretes españoles que podremos ver esta tercera temporada se encuentran Eduardo Noriega, Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay, que se unen al elenco principal junto a Norman Reedus y Melissa McBride. Por su parte, Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman y Cuco Usín participan como actores recurrentes.

Candela Saitta, Melissa McBride, Norman Reedus y Hugo Arbués, en la tercera entrega de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' / AMC+

Completan el reparto Armando Buika, Boré Buika, Javier Taboada, Anna Gras, Claudio Bandini, Pedro Bachura, Elena Sándell y Daniel Brutón, que actúan como actores invitados de una nueva entrega que sigue la odisea por Europa de Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride), un viaje de vuelta a casa que, en esta ocasión, se desvía a España, donde serán testigos de los efectos del apocalipsis de los caminantes, pero no solo eso, también tendrán que enfrentar diversos peligros que van más allá de los muertos vivientes. "Tenemos que matar al próximo rey de España", declara un convencido Daryl en el tráiler de la tercera temporada.

Regreso a Galicia del universo 'The Walking Dead'

¿Lo conseguirá a lo largo de esta tanda de siete capítulos? Eso está por ver, lo que está claro es que España y Galicia le han gustado al rudo pero sensible arquero y a su inseparable compañera Carol Peletier, tanto que la temporada final de The Walking Dead: Daryl Dixon volverá a contar con escenarios gallegos de fondo. Los propios actores principales de la serie, Norman Reedus y Melissa McBride, lo anunciaron el pasado julio en la Comic-Con de San Diego junto a los productores ejecutivos Scott M. Gimple y Greg Nicotero y el showrunner de la serie, David Zabel.

Eso sí, Galicia no será el único escenario que ambientará el final de la aventura española de Daryl y Carol. Localizaciones de Madrid, Andalucía, Bilbao, Segovia y Toledo estarán presentes a lo largo de los ocho episodios que conformarán la temporada final de The Walking Dead: Daryl Dixon, una cuarta entrega que los protagonistas aseguran que "queda mucha historia por contar y muchas sorpresas por descubrir".