Denuncian la aparición de un can sin vida en una bolsa a pie de la autovía de Teo
Desde la Asociación Amigos Peludos dieron aviso a la Policía Local
Podría tratarse de un labrador o golden depositado este fin de semana
Un adoptante acaba de dar aviso a la Asociación Amigos Peludos de Teo ante la aparición del cuerpo sin vida de un perro de tamaño grande cerca de la autovía dentro de una bolsa, por lo que desde la entidad han alertado ya a la Policía Local de Teo para su retirada. «Deseamos que esto no quede así, que se haga una denuncia y se busque al culpable de dicho acto», reclaman.
«Saber que hay vecinos con tan poca humanidad cerca de nosotros nos rompe el corazón, dentro de esa bolsa hay un peludo que merece respeto, fue un ser vivo con sentimientos que acompañó a un ser humano» en su vida y este se lo paga abandonándolo en la cuneta de una carretera metido en una bolsa de basura. Damos asco», clamaban en la asociación. Creen que podría ser un labrador o un golden, y reseñan que se habría depositado este fin de semana a mediodía en ese punto.
