A Estrada intensificará la vigilancia contra los vertederos y estima en 1.844 las viviendas vacías

La vivienda capitalizó el pleno en A Estrada, con un debate propiciado por la moción que presentó el grupo municipal del BNG y que permitió al concejal de Reto Demográfico e Vivenda, Manuel Magariños, perfilar los datos que permiten avanzar en la confección de un censo municipal de residencias vacías. Así, explico que en el municipio existen 11.600 viviendas censadas. De ellas, 5.306 están registradas en detalle y pertenecen a 4.555 propietarios, sumando 1.844 inmuebles que están desocupados y vinculados a 1.653 propietarios. Además, el gobierno local se comprometió a intensificar la vigilancia tras los vertidos de desechos cerca del punto limpio de Penerada y matadero, tal como señaló el PSOE.

El primero en tomar la palabra en este debate fue el portavoz del BNG, Xoán Reices, que reconoció estar «moi preocupado polos problemas que está tendo a xente para acceder a un dereito básico como a vivenda». Asimismo, estimaba que la situación requiere «medidas urxentes», y aunque admitió que las competencias municipales son «limitadas», también subrayaba que «pensamos que se pode facer máis», enumerando una serie de propuestas entre las que se incluyó un estudio de la situación real de la vivienda; movilización de los inmuebles desocupados o fijar un precio de referencia para alquilar.

Por su parte el PSOE consideró que el parque de inmuebles vacíos es mayor (habló de más de 3.000 y dijo que representa el 30% de la vivienda construida) y estimó «un fracaso» el nuevo portal de viviendas impulsado por el gobierno. «Eu no considero que sexa un fracaso,» respondió Manuel Magariños. «As dúas vivendas que se incorporaron están alugadas, é dicir, o portal funciona. O que necesitamos é que os veciños poñan en aluguer as súas vivendas baleiras», defendió.

El concejal de Vivenda señaló que el gobierno comparte con la oposición que existe un problema de vivienda a lo que hay que responder, pero los recursos son limitadados, rechazando una serie de medidas que cree inviables.

Magariños también reseñó que el plan urbanístico permitió desarrollos que ahora hacen posible a construcción de 28 nuevas viviendas de promoción pública; que se trabaje en los desarrollos del R01 y R02 de la Avenida de América para posibilitar nuevas bolsas residenciales o que se negocie con particulares nuevos proyectos. A esto sumó el alcalde, Gonzalo Louzao, el hecho de que el PXOM permitió en estos años a concesión de más de 500 licencias para la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas, unifamiliares y colectivas, abundando en las posibilidades de atracción de vecinos que traerá la nueva autovía a Santiago. En cuanto a los festivos locales 2026, serán, por unanimidad, el 17 de febrero y 26 de junio, día de San Paio.