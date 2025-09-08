'Hermanan' la Ruta más concurrida, la francesa, y el Camino Lebaniego
La delegada Belén do Campo presidió en Melide el acto organizado por la mancomunidad de la Vía gala
Se reforzará la colaboración institucional y social, asistiendo representantes de municipios cántabros
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, asistió al acto de confraternidad entre el Camino Francés (el más concurrido, con 172.352 peregrinos en los primeros 8 meses de año) y el Camino Lebaniego, organizado por la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, que preside Olga Iglesias.
La representante autonómica destacó en Melide la importancia de fortalecer los lazos entre las diferentes rutas xacobeas, poniendo en valor su papel como vías de encuentro cultural, espiritual y económico. En este sentido, destacó el compromiso de la Xunta con la protección, preservación y promoción del patrimonio xacobeo, clave para el desarrollo sostenible de los territorios por los que discurren los caminos.
En este acto de confraternidad participaron representantes de los municipios cántabros del Camino Lebaniego, San Vicente de la Barquera, Herrerías, Lamasón, Cillorigo de Liébana, Camaleño y Vega de Liébana, y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, así como representantes de los ayuntamientos gallegos del Camino Francés.
El acto sirvió para consolidar la colaboración institucional y social alrededor del Camino de Santiago, reforzando así la proyección de estas rutas de peregrinación que forman parte esencial de la identidad local.
