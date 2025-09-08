Aquellos maravillosos años

Aventuras, historias de miedo, juegos inolvidables, experiencias que marcan... Los Campamentos do Val de Barcala acogieron incontables relatos protagonizados por monitores y niños desde los años sesenta hasta su clausura en 2005.

Toda persona de A Baña, Negreira o Santa Comba que fue partícipe de la iniciativa guarda con especial cariño los recuerdos vividos, pero sobre todo César Ramos y Francisco Villaverde, que con el objetivo de traer al presente aquellos nostálgicos tiempos plagados de felicidad y emoción, han escrito un libro para rememorarlos: Crónica dos Campamentos do Val do Barcala, obra que se presentará el 13 de septiembre en el CPI de San Vicente (A Baña).

César Ramos, izquierda, con Paco Villaverde, autores del libro / Cedida

«Francisco foi o responsable dos campamentos desde 1984 a 1995, polo que é o encargado de contar os inicios, e eu fun monitor desde 1997, aínda que xa asistira a eles de pequeno, de forma que trato máis os tempos recentes», explica César Ramos. Su obra, de formato A4, consta de 213 páginas y 150 fotografías que recogen las vivencias de múltiples aventureros. «Levounos sete anos rematar o libro. Para contar as historias entrevistamos a 25 persoas que ían aos campamentos», declara.

Las iniciativas se desarrollaron en diferentes lugares: Lariño, Corcubión, Muros, Illa de Arousa y Muxía. Para César, su importancia radica en el impacto social y cultural que tuvo sobre la comarca de Val de Barcala: «Xente como eu, de A Baña, chegou a coñecer a xente de Negreira polos campamentos». Aunque sin duda, los considera memorables por el cariño y la colaboración sobre la que se ambientaban, algo que ocurría año tras año: «Tiñan un carácter xeracional especial. Os que ían como nenos despois facíanse monitores».

Por otro lado, detalla que estos «non eran un campamento como os que se poden facer agora que soamente teñen a finalidade de conciliar, eran moito máis. Grazas a eles houbo nenos e nenas que tiveron a oportunidade de ver por primeira vez o mar. Tamén era unha experiencia na que se traballaban os valores da amizade e da camaradería e se aprendía a vivir coidando da natureza».

El escritor asegura que el libro alberga una infinidad de anécdotas que demuestran a la perfección el buen clima que se respiraba en aquel entorno, historias que padres recuerdan a sus hijos: «Houbo unha vez que unha nena perdera un pendente nunha praia de Corcubión. Primeiro comenzaron a buscalo os rapaces, logo se sumaron os monitores e cando nos demos conta, estaba toda a praia rastrexándoo. Momentos así demostran a empatía que caracterizaban aos campamentos».

El bañense confiesa que la obra está dirigida a aquellos que, como Francisco y él mismo hicieron, mantuvieron el legado de la iniciativa y contribuyeron para entretener a los críos de la comarca durante años, algo que los ha llevado a recuperar el contacto con viejos conocidos. «Recibimos chamadas dalgúns exparticipantes que quixeron recoñocer o noso traballo», indica el autor.

Juegos y actividades tradicionales

En la actualidad, la principal alternativa a la que recurren la gran mayoría de adolescentes para entretenerse es a la tecnología, ahogándose en sus móviles, ordenadores o videojuegos en su tiempo libre. Sin embargo, en aquellos tiempos pasados, los jóvenes no tenían pantallas a su alcance, aunque eso no significaba que su disfrute fuese de peor calidad, pues ideaban juegos y pasatiempos de todo tipo con los que pasar un rato entre risas al aire libre.

«Unha das actividades que facíamos era o Día dos Países, na que os integrantes de cada tenda se disfrazaba dun país. Acórdome que unha vez tivemos que levar a miña irmá ao centro de saúde porque torcera un nocello e os traballadores non querían abrirnos a porta porque íamos vestidos de indios», recuerda entre risas Ramos.

De todas las divertidas propuestas que organizaban, el autor destaca que A Caza dos Gazafellos era una de las más animadas: «Os monitores dicíamoslle aos nenos que había uns animaliños no monte que eran complicados de atopar e que só saían de noite se facías ruido batendo unha culler contra un cazo. Din que unha vez houbo un cativo que correu ata as tendas berrando que atopara un gazafello e que, cando chegou, tiña un porco espiño nas mans, así que despois tiveron que estar a quitarlle as espiñas unha a unha».