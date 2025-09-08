María Carmen Sánchez, recoñecida polos Premios de Excelencia por innovar coa panadaría con algas en Esteiro
A emprendedora da marca Galuriña recibe o segundo premio estatal na categoría de actividade pesqueira e acuícola pola elaboración de pans enriquecidos con macerados de algas propias
El Correo Gallego
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación distinguiu a María Carmen Sánchez Sánchez, impulsora da marca Galuriña, co segundo premio na categoría de Excelencia á Innovación na Actividade Pesqueira ou Acuícola da XVI edición dos Premios de Excelencia para Mulleres Rurais.
O xurado recoñeceu a súa aposta por integrar os recursos mariños na panadaría artesanal, mediante a elaboración de pans e outros produtos enriquecidos con macerados de algas propias, recollidas e transformadas en Esteiro (A Coruña). Galuriña é unha empresa especializada en masas con algas, cun catálogo que inclúe empanadas con peixes, mariscos e opcións vexetarianas, así como pizzas de diferentes sabores. Traballan con cinco tipos de algas de recolección propia —himanthalia, wakame, ulva e nori— todas elas certificadas polo CRAEGA como produto ecolóxico galego.
O galardón, dotado con 12.000 euros, sitúa a Sánchez como referente da innovación alimentaria en Galicia e no conxunto do Estado. A súa iniciativa compartiu recoñecemento con Inés Carballo Tomé, que acadou o primeiro premio por un proxecto de cultivo sostible de espirulina en Alacante, e coa asociación Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkartea, premiada polo seu traballo de turismo mariñeiro en Bizkaia.
O acto de entrega celebrarase o 15 de outubro en Madrid, coincidindo co Día Internacional das Mulleres Rurais.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago