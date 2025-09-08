Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Carmen Sánchez, recoñecida polos Premios de Excelencia por innovar coa panadaría con algas en Esteiro

A emprendedora da marca Galuriña recibe o segundo premio estatal na categoría de actividade pesqueira e acuícola pola elaboración de pans enriquecidos con macerados de algas propias

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación distinguiu a María Carmen Sánchez Sánchez, impulsora da marca Galuriña, co segundo premio na categoría de Excelencia á Innovación na Actividade Pesqueira ou Acuícola da XVI edición dos Premios de Excelencia para Mulleres Rurais.

O xurado recoñeceu a súa aposta por integrar os recursos mariños na panadaría artesanal, mediante a elaboración de pans e outros produtos enriquecidos con macerados de algas propias, recollidas e transformadas en Esteiro (A Coruña). Galuriña é unha empresa especializada en masas con algas, cun catálogo que inclúe empanadas con peixes, mariscos e opcións vexetarianas, así como pizzas de diferentes sabores. Traballan con cinco tipos de algas de recolección propia —himanthalia, wakame, ulva e nori— todas elas certificadas polo CRAEGA como produto ecolóxico galego.

O galardón, dotado con 12.000 euros, sitúa a Sánchez como referente da innovación alimentaria en Galicia e no conxunto do Estado. A súa iniciativa compartiu recoñecemento con Inés Carballo Tomé, que acadou o primeiro premio por un proxecto de cultivo sostible de espirulina en Alacante, e coa asociación Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkartea, premiada polo seu traballo de turismo mariñeiro en Bizkaia.

O acto de entrega celebrarase o 15 de outubro en Madrid, coincidindo co Día Internacional das Mulleres Rurais.

