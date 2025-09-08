O Concello de Camariñas inicia as obras de asfaltado do camiño de Borreiros en Xaviña
A actuación, cun orzamento de 65.000 euros financiados polo AGADER, mellorará a seguridade e accesibilidade deste viario de acceso a parcelas agrícolas.
El Correo Gallego
O Concello de Camariñas iniciará mañá, martes 9 de setembro, as obras de mellora e asfaltado do camiño municipal de Borreiros, na parroquia de Xaviña. A intervención, financiada a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) cun orzamento de 65.000 euros, permitirá renovar un viario fundamental para o acceso a parcelas agrícolas da zona.
Os traballos contemplan o desbroce e limpeza dos marxes, a ampliación do ancho da vía en determinados tramos, a construción dun sistema de drenaxe e recollida de augas pluviais, así como a reconstrución parcial dun muro de pedra. Posteriormente executarase a pavimentación con aglomerado asfáltico en quente e a sinalización horizontal correspondente.
Dende o goberno local destacan a necesidade desta actuación: «Este camiño atópase moi deteriorado, con fochancas, estreitamentos e problemas de escorrentía. Con esta obra buscamos dar unha resposta ás necesidades da veciñanza de Xaviña, garantindo un acceso en condicións e máis seguro».
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago