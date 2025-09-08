Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Camariñas inicia as obras de asfaltado do camiño de Borreiros en Xaviña

A actuación, cun orzamento de 65.000 euros financiados polo AGADER, mellorará a seguridade e accesibilidade deste viario de acceso a parcelas agrícolas.

Camiño de Borreiros, en Xaviña

Camiño de Borreiros, en Xaviña / Cedida

Camariñas

O Concello de Camariñas iniciará mañá, martes 9 de setembro, as obras de mellora e asfaltado do camiño municipal de Borreiros, na parroquia de Xaviña. A intervención, financiada a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) cun orzamento de 65.000 euros, permitirá renovar un viario fundamental para o acceso a parcelas agrícolas da zona.

Os traballos contemplan o desbroce e limpeza dos marxes, a ampliación do ancho da vía en determinados tramos, a construción dun sistema de drenaxe e recollida de augas pluviais, así como a reconstrución parcial dun muro de pedra. Posteriormente executarase a pavimentación con aglomerado asfáltico en quente e a sinalización horizontal correspondente.

Dende o goberno local destacan a necesidade desta actuación: «Este camiño atópase moi deteriorado, con fochancas, estreitamentos e problemas de escorrentía. Con esta obra buscamos dar unha resposta ás necesidades da veciñanza de Xaviña, garantindo un acceso en condicións e máis seguro».

