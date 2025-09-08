Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O polideportivo de Lousame gozou cos tangos na XVII Homenaxe a Prudencio Romo

Veciños e veciñas participaron nunha tarde musical organizada pola Asociación Cultural Prudencio Romo e o Concello, co Grupo Enclave, a Banda de Música de Lousame e bailaríns de Santango

XVII Homenaxe a Prudencio Romo no polideportivo municipal da Silva

XVII Homenaxe a Prudencio Romo no polideportivo municipal da Silva / Cedida

Lousame

O polideportivo municipal da Silva encheuse de música na XVII Homenaxe a Prudencio Romo, celebrada onte domingo en Lousame e organizada pola Asociación Cultural Prudencio Romo en colaboración co Concello de Lousame.

Durante máis dunha hora, os asistentes puideron gozar dos clásicos tangos arxentinos interpretados polo Grupo Enclave, que estivo acompañado polo alumnado da Banda de Música de Lousame e por unha parella de bailaríns da escola Santango, que deron vida á música con fermosos movementos sobre o escenario.

Tanto a alcaldesa, Teresa Villaverde, como a presidenta da asociación, Isabel Gómez Morales, agradeceron a asistencia do público e animaron a veciños e veciñas a participar nas distintas actividades que organiza a entidade ao longo do ano.

O repertorio centrouse nos tangos, pero o broche final chegou coa interpretación do clásico de Prudencio Romo, “Miña Terra Galega”, que provocou a maior ovación da tarde, pechando unha xornada cargada de música, baile e lembranza.

